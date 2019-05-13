Kayıt
13:55 13 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov

    Trump'ın Rusya ve Çin'le anlaşma yapma önerisine Moskova'dan yanıt: Önceliğimiz START Anlaşması

    © Sputnik / Michael Voskresenskiy
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 10

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Çin ile yeni bir silahlanma kontrol anlaşması hazırlanması için verdiği talimatı değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, öncelikli görevlerinin Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (START) meselesini çözüme kavuşturmak olduğunu belirtti.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik /
    Putin'den START Anlaşması uyarısı
    Rus basınına konuşan Ryabkov, "Çinli meslektaşlarımızın bu konudaki yorumlarını herkesin gördüğünü sanıyorum. Öncelikli görevimizin Rusya ve ABD arasındaki START Anlaşması önünde duran sorunlara 5 yıllık süre için çözüm bulmak olduğu düşüncesindeyiz. ABD'li meslektaşlarımız bu tutumumuzu iyi biliyor" dedi.

    Donald Trump'ın Rusya ve Çin ile yeni bir silahlanma kontrol anlaşması için hazırlık yapılması talimatı verdiği basında yer almıştı.

    PUTİN ABD'Yİ UYARMIŞTI

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eyleme geçilmemesi halinde START-3 Anlaşması'nın sona ereceği konusunda ABD'yi uyarmıştı. Temmuz 2018'de anlaşmaya ilişkin konuşan Rus lider, 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından imzalanan anlaşmanın uzatılmasına yönelik çalışmalara hemen başlanması gerektiğini, aksi halde anlaşmanın 2021 yılında yürürlükten kalkacağını belirtmişti.

    'VENEZÜELLA KONUSUNDA TABAN TABANA ZIT GÖRÜŞLERE SAHİBİZ'

    Ryabkov, Rusya ve ABD arasında Venezüella'daki duruma ilişkin diyaloğun son derece zor ilerlediğini, iki tarafın tutumunun taban tabana zıt olduğunu kaydetti.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun yarın Soçi'de yapacağı görüşmede Venezüella konusunun ön planda olacağını anlatan Ryabkov, tarafların taban tabana zıt tutumlara sahip olduğunu ancak buna rağmen Rusya'nın ilkesel değerlendirmelerini ABD yönetimine iletmek için bu imkanı kullanacağının altını çizdi.

    'POMPEO'YLA GÖRÜŞMELERDEN AZAMİ ÖLÇÜDE İSTİFADE ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ'

    Donald Trump
    © AFP 2019 / Nicholas Kamm
    'Trump, Rusya ve Çin ile yeni bir silahlanma kontrol anlaşması için hazırlık yapılması talimatı verdi'
    Ryabkov, Rusya'nın ikili ilişkilere istikrar kazandırmak için Lavrov ile Pompeo arasındaki müzakerelerden azami ölçüde istifade etmeye çalışacağını ifade etti.

    Moskova ve Washington arasında Suriye, Ukrayna, Venezüella konularındaki fikir ayrılıkları bulunduğu anımsatan Ryabkov, "ABD yönetiminin bu konularda Rusya'nın çıkarlarını görmezden gelerek hareket ettiğini ya da Rus tarafının sunduğu fikir ve önerileri dikkate almadığını düşünüyoruz. Bu nedenle Pompeo'nun ilk Rusya ziyareti bu anlamda çok önemli ve ikili diyaloğa istikrar kazandırmak ve ilişkilerde ilerleme kaydetmek için bundan azami ölçüde istifade etmeye çalışacağız" diye konuştu. 

    Ryabkov, Washington'un ilişkilerdeki 'molozları kaldırmaya' hazır olup olmadığını anlamak istediklerini ve bunun kendileri için önemli olduğunu sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova, Silahsızlanma, görüşme, Soçi, Mike Pompeo, Vladimir Putin, Donald Trump, START, Çin, ABD, Rusya, Sergey Ryabkov
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    TSK'dan 3 denizde tatbikat: Denizkurdu-2019 başladı
    9 Mayıs
    Rusya 74. Zafer Günü'nü kutluyor
    İnfografik
    Soyuz-5/Soyuz-5 Light taşıyıcı roket
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet