Trump'ın Rusya ve Çin'le anlaşma yapma önerisine Moskova'dan yanıt: Önceliğimiz START Anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Çin ile yeni bir silahlanma kontrol anlaşması hazırlanması için verdiği talimatı değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, öncelikli görevlerinin Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (START) meselesini çözüme kavuşturmak olduğunu belirtti.

Rus basınına konuşan Ryabkov, "Çinli meslektaşlarımızın bu konudaki yorumlarını herkesin gördüğünü sanıyorum. Öncelikli görevimizin Rusya ve ABD arasındaki START Anlaşması önünde duran sorunlara 5 yıllık süre için çözüm bulmak olduğu düşüncesindeyiz. ABD'li meslektaşlarımız bu tutumumuzu iyi biliyor" dedi.

Donald Trump'ın Rusya ve Çin ile yeni bir silahlanma kontrol anlaşması için hazırlık yapılması talimatı verdiği basında yer almıştı.

PUTİN ABD'Yİ UYARMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eyleme geçilmemesi halinde START-3 Anlaşması'nın sona ereceği konusunda ABD'yi uyarmıştı. Temmuz 2018'de anlaşmaya ilişkin konuşan Rus lider, 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından imzalanan anlaşmanın uzatılmasına yönelik çalışmalara hemen başlanması gerektiğini, aksi halde anlaşmanın 2021 yılında yürürlükten kalkacağını belirtmişti.

'VENEZÜELLA KONUSUNDA TABAN TABANA ZIT GÖRÜŞLERE SAHİBİZ'

Ryabkov, Rusya ve ABD arasında Venezüella'daki duruma ilişkin diyaloğun son derece zor ilerlediğini, iki tarafın tutumunun taban tabana zıt olduğunu kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun yarın Soçi'de yapacağı görüşmede Venezüella konusunun ön planda olacağını anlatan Ryabkov, tarafların taban tabana zıt tutumlara sahip olduğunu ancak buna rağmen Rusya'nın ilkesel değerlendirmelerini ABD yönetimine iletmek için bu imkanı kullanacağının altını çizdi.

'POMPEO'YLA GÖRÜŞMELERDEN AZAMİ ÖLÇÜDE İSTİFADE ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ'

© AFP 2019 / Nicholas Kamm 'Trump, Rusya ve Çin ile yeni bir silahlanma kontrol anlaşması için hazırlık yapılması talimatı verdi'

Ryabkov, Rusya'nın ikili ilişkilere istikrar kazandırmak için Lavrov ile Pompeo arasındaki müzakerelerden azami ölçüde istifade etmeye çalışacağını ifade etti.

Moskova ve Washington arasında Suriye, Ukrayna, Venezüella konularındaki fikir ayrılıkları bulunduğu anımsatan Ryabkov, "ABD yönetiminin bu konularda Rusya'nın çıkarlarını görmezden gelerek hareket ettiğini ya da Rus tarafının sunduğu fikir ve önerileri dikkate almadığını düşünüyoruz. Bu nedenle Pompeo'nun ilk Rusya ziyareti bu anlamda çok önemli ve ikili diyaloğa istikrar kazandırmak ve ilişkilerde ilerleme kaydetmek için bundan azami ölçüde istifade etmeye çalışacağız" diye konuştu.

Ryabkov, Washington'un ilişkilerdeki 'molozları kaldırmaya' hazır olup olmadığını anlamak istediklerini ve bunun kendileri için önemli olduğunu sözlerine ekledi.