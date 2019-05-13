Trump'ın Rusya ve Çin'le anlaşma yapma önerisine Moskova'dan yanıt: Önceliğimiz START Anlaşması

Donald Trump'ın Rusya ve Çin ile yeni bir silahlanma kontrol anlaşması için hazırlık yapılması talimatı verdiği basında yer almıştı.
PUTİN ABD'Yİ UYARMIŞTI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eyleme geçilmemesi halinde START-3 Anlaşması'nın sona ereceği konusunda ABD'yi uyarmıştı. Temmuz 2018'de anlaşmaya ilişkin konuşan Rus lider, 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından imzalanan anlaşmanın uzatılmasına yönelik çalışmalara hemen başlanması gerektiğini, aksi halde anlaşmanın 2021 yılında yürürlükten kalkacağını belirtmişti.
'VENEZÜELLA KONUSUNDA TABAN TABANA ZIT GÖRÜŞLERE SAHİBİZ'
Ryabkov, Rusya ve ABD arasında Venezüella'daki duruma ilişkin diyaloğun son derece zor ilerlediğini, iki tarafın tutumunun taban tabana zıt olduğunu kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun yarın Soçi'de yapacağı görüşmede Venezüella konusunun ön planda olacağını anlatan Ryabkov, tarafların taban tabana zıt tutumlara sahip olduğunu ancak buna rağmen Rusya'nın ilkesel değerlendirmelerini ABD yönetimine iletmek için bu imkanı kullanacağının altını çizdi.
'POMPEO'YLA GÖRÜŞMELERDEN AZAMİ ÖLÇÜDE İSTİFADE ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ'
Moskova ve Washington arasında Suriye, Ukrayna, Venezüella konularındaki fikir ayrılıkları bulunduğu anımsatan Ryabkov, "ABD yönetiminin bu konularda Rusya'nın çıkarlarını görmezden gelerek hareket ettiğini ya da Rus tarafının sunduğu fikir ve önerileri dikkate almadığını düşünüyoruz. Bu nedenle Pompeo'nun ilk Rusya ziyareti bu anlamda çok önemli ve ikili diyaloğa istikrar kazandırmak ve ilişkilerde ilerleme kaydetmek için bundan azami ölçüde istifade etmeye çalışacağız" diye konuştu.
Ryabkov, Washington'un ilişkilerdeki 'molozları kaldırmaya' hazır olup olmadığını anlamak istediklerini ve bunun kendileri için önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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