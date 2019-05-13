Rusya'da okula silahla gelen lise öğrencisi gözaltına alındı

Tataristan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kazan’da okuluna havalı tabanca ve bıçakla gelen onuncu sınıf öğrencisinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Kurumun verdiği bilgiye göre bu sabah Kazan’daki 7 no.lu Lise öğrencilerinden birinin ebeveynleri polisi arayarak, silahlı bir gencin sınıf arkadaşlarını rehin aldığını anlattı.

İhbar üzerinde olay yeri soruşturma ekibi, polis devriye ekipleri, emniyet müdürü ve acil olaylardan sorumlu yardımcısı olayın yaşandığı okula geldi. Daha sonra 17 yaşındaki genç gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Öğrenildiği üzere lise öğrencisi dersin başladığı sırada Rusça dil dersinin verildiği sınıfa girdi ve öğretmen masasına oturarak, bir havalı tabanca ve mutfak bıçağı çıkardı. Herhangi bir talepte bulunmadı” ifadelerine yer verildi.

Şu anda gencin polis tarafından sorgulandığı öğrenilirken, Rusya Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada olay sonucunda hiç kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.