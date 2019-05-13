Rus basını: Washington Trump-Putin görüşmesi için talepte bulundu

Rus Kommersant gazetesi, Washington’un ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında görüşme için talepte bulunduğunu yazdı.

Kommersant gazetesi, ABD Dışişleri Bakanlığı’na yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde Washington’un ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında görüşme için talepte bulunduğunu aktardı.

Diğer yandan RBK gazetesi, ABD'nin önümüzdeki haziran sonunda Japonya'nın Osaka kentinde yapılması planlanan G20 zirvesi kapsamında iki liderin olası görüşmesi için öneri sunduğunu yazdı.

Daha önce Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Putin ve Trump’ın bir araya gelme olasılığının bulunduğunu söylemişti. Rus diplomat, bu konunun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yarın gerçekleştireceği Soçi ziyareti kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapacağı görüşmede ele alabileceğini ifade etmişti.

Putin ve Trump en son 3 Mayıs’ta yaklaşık 1.5 saat süren bir telefon görüşmesi yapmıştı. Kremlin, görüşmenin Washington’un talebi ile gerçekleştiğini açıklamıştı.

İki lider, geçen temmuz ayındaysa Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de ilk kez bire bir yüzyüze görüşme gerçekleştirmişti.