Lavrov: İran'ın nükleer anlaşmayı kısmen askıya alma hakkı vardı

Lavrov, yarın ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yapacağı görüşmeden önce Çinli mevkidaşı Wang Yi ile Soçi'de bir araya geldi.Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, anlaşmadaki diğer tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle İran'ın da yükümlülüklerini askıya alma hakkı bulunduğunu ifade etti.Moskova ve Pekin'in ABD'nin İran'a yaptığı yaptırımları gayrimeşru bulduğunu söyledi.Rusya ve Çin'in ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların gayrimeşruluğu konusunda hemfikir olduğunu belirten Lavrov, "ABD'nin İran'a uyguladığı, özellikle İran'dan petrol ihracatının kesilmesine yönelik tek taraflı yaptırımların gayrimeşru nitelikte olduğu konusunda hemfikiriz" dedi.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 8 Mayıs'ta ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin yıl dönümünde devlet televizyonunda yaptığı açıklamada Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak da bilinen, İran ve P5+1 ülkeleri arasında imzalanan ancak Washington'un çekildiği nükleer anlaşmadaki iki taahhüdü askıya aldıklarını açıklamıştı.Nükleer anlaşmadaki 26. ve 36. maddelerinin karşı tarafın verdiği sözleri ihlal etmesi durumunda kendilerine de adım atma hakkı verdiğini dile getiren Ruhani, bugün nükleer anlaşmaya taraf beş ülkeye iki uygulamayı durduracaklarını ilettiklerini belirtmişti.Ruhani, anlaşma kapsamında uranyum zenginleştirmede 300 kilogramın üzerine çıkıldığında fazlasını başka ülkelere sattıklarını ve karşılığında nükleer tesislerde yakıt olarak kullanılan ‘sarı kek’ aldıklarını ancak bugünden itibaren bu satışın durdurulacağını söylemişti.Ağırlaştırılmış suyun da İran'da 130 tonu geçmesi durumunda fazlasını başka ülkelere sattıklarını aktaran Ruhani, bu uygulamayı da durduracaklarını ve zenginleştirilmiş uranyum ile ağırlaştırılmış suyu artık satmayacaklarını ifade etmişti.