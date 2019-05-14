Kremlin: Putin ile Erdoğan, İdlib’i görüştü

Kremlin’in açıklamasında, “Suriye’deki krizin anahtar önemine sahip yönleriyle ilgili ayrıntılı görüş alış verişine devam edildi. Görüşmede, radikal silahlı oluşumların ateşkes ihlallerini sıklaştırdığı İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki duruma odaklanıldı” ifadelerine yer verildi.
TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: İDLİB'DEKİ ATEŞKES İHLALLERİ GÜNDEME GETİRİLDİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iki lider arasındaki görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'e "İdlib'deki ateşkes ihlalleri endişe verici boyutlara ulaştı" dediğini aktardı.
Cumhurbaşkanımız, rejimin son iki haftadır İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesine yönelik ateşkes ihlallerinin endişe verici boyutlara ulaştığını; sivillerin yanı sıra okul ve hastanelerin hedef alınıp tahrip edilmesinin terörle mücadeleyle izahının mümkün olmadığını belirtmiştir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 13 Mayıs 2019
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