Putin: Diğer ülkeler hipersonik silahlara sahip olmadan bu silaha karşı savunmaya sahip olmalıyız

"Peki, onlar için geç, ne demek?" diyen Rus lider, "Bu, diğer ülkelerin orduları hipersonik silaha sahip olmadan bizim bu silaha karşı savunma araçlarına sahip olmamız demek. Eğer uzmanlarımız, plana göre ve şu ana kadar sergilediği kalite ile çalışmaya devam ederse böyle olacak" diye ekledi.
Rus uzmanlardan bu konuya odaklanmayı talep eden Putin, "Uzmanlar hangi sistemlerden bahsettiğimi, ne kastettiğimi çok iyi biliyor. Bu özel dikkat gerektiriyor, planlamada ve hazırlık çalışmalarında çok profesyonel yaklaşım gerektiriyor. Bu iş yapılmalı ve sahip olduğumuz süre içinde yapılmalı" diye konuştu.
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