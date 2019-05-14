Putin: Diğer ülkeler hipersonik silahlara sahip olmadan bu silaha karşı savunmaya sahip olmalıyız

© AA / Pentagon yeni bir hipersonik savaş bloku sözleşmesi imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Uzay ve Hava Kuvvetleri yetkilileriyle toplantıda, "Rusya dışında dünyada hiçbir ülkenin böyle silaha sahip olmadığını biliyoruz. Ama dünyanın önde gelen ülkelerin er ya geç böyle bir silaha sahip olacağını da çok iyi anlıyoruz. Onlar için geç olması bizim için iyi olur" ifadelerini kullandı.

"Peki, onlar için geç, ne demek?" diyen Rus lider, "Bu, diğer ülkelerin orduları hipersonik silaha sahip olmadan bizim bu silaha karşı savunma araçlarına sahip olmamız demek. Eğer uzmanlarımız, plana göre ve şu ana kadar sergilediği kalite ile çalışmaya devam ederse böyle olacak" diye ekledi.

Rus uzmanlardan bu konuya odaklanmayı talep eden Putin, "Uzmanlar hangi sistemlerden bahsettiğimi, ne kastettiğimi çok iyi biliyor. Bu özel dikkat gerektiriyor, planlamada ve hazırlık çalışmalarında çok profesyonel yaklaşım gerektiriyor. Bu iş yapılmalı ve sahip olduğumuz süre içinde yapılmalı" diye konuştu.