'Putin, Lavrov ve Pompeo’yu Soçi’deki görüşmelerinden sonra kabul edecek'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in yarın bir araya gelecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Pompeo’yu, görüşmelerinin ardından Soçi’deki konutunda kabul edeceğini belirtti.

Basın mensuplarına konuşan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarın bir araya gelecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu, görüşmelerinin ardından Soçi’deki konutunda kabul edeceğini aktardı.

Peskov, "En önemlisi, Lavrov ve Pompeo arasında bir görüşme olacak, daha sonra ikisi Başkan’a (Putin’e) gidecek, Başkan onlarıkabul edecek, onlar da görüşmelerin sonuçları hakkında kendisine bilgi verecek ve açıkça ortada olan konuları istişare edecek" diye konuştu.