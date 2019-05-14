Rus Dışişleri: ABD, Avrupa’da konuşlandırdığı nükleer silahları kullanmaya hazırlanıyor

Sputnik’e konuşan Yermakov “Ne yazık ki Washington’a bağlı bazı ülkeler hiçbir şey olmuyormuş gibi davranıyor ya da 21. yüzyılda Avrupa topraklarında nükleer silah kullanımına hazırlanılmasının provokatifliğini düşünmekten dahi korkuyor” dedi.

Bu provokatif duruma nükleer silahı olmayan ülkelerin de dahil edilmeye çalışıldığına dikkat çeken Yermakov, Avrupa ülkelerini Washington’a kendilerini riske atmalarına izin verdikleri için eleştirdi.

Geçen hafta BM’nin New York’taki merkezinde 2020 Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme konferansı hazırlık komitesi toplantısı gerçekleştirildi. Yermakov’a göre, toplantı sırasında Rusya’dan heyet, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’nın korunmasının yanı sıra nükleer silahların yayılmasını önleme, nükleer silahsızlanma ve nükleer enerjinin barışçıl şekilde kullanılması konularına dengeli bir yaklaşım sergilenmesi doğrultusunda hareket etti.