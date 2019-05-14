Putin, Rus ordusunun yeni helikopter ve uçaklarını inceledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan’da Rus ordusunun yeni uçak ve helikopterleri olan Tupolev Tu-160, Tu-95, Tu-95, Tu-22 savaş uçakları ve Mil Mi-38 helikopterini inceledi. Rus lider hava araçları hakkında “Dinamik ve güzel” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’a giden Putin, Rus ordusunun yeni uçak ve helikopterlerini değerlendirdi. Putin gördüğü Tupolev Tu-160, Tu-95, Tu-95, Tu-22 savaş uçakları ve Mil Mi-38 helikopterini ‘dinamik ve güzel’ sözleriyle nitelendirdi.

Rus liderin hava araçlarını denetlediği ve Kazan Hava Aracı Üretim Kurumu yetkilileri ile ordu teknolojilerinin yenilenmesi ve Rus üreticilerle olası yeni anlaşmaları konuştuğu anlar kameralara yansıdı.