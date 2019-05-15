‘Putin ile Pompeo, iyi ve somut bir görüşme gerçekleştirdi’

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus lider Putin ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun somut bir görüşme gerçekleştirdiklerini, tarafların iki ülke arasındaki ilişkileri düzeltmeye ilgi duyduğunu teyit ettiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında 1.5 saat süren görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Uşakov, “İyi, somut bir görüşme oldu. İki tarafın, ilişkileri düzeltmeye ve yavaş yavaş iletişim kanallarını canlandırmaya ilgi duyduğu teyit edildi ki, bunu çok önemli buluyorum” dedi.
Görüşmede, genel olarak uluslararası sorunların ele alındığını söyleyen Uşakov, “Stratejik istikrar, silahsızlanma, nükleer silahın yayılmasını önleme konuları ve güncel bölgesel sorunlar değerlendirildi” diye konuştu.
‘PUTİN-TRUMP GÖRÜŞMESİ HERKESİN İŞİNE YARAR’
Pompeo’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Putin’le Osaka’da görüşmek istediğini doğruladığını anlatan Uşakov, “Her türlü görüşmeye, özellikle üst düzeyde her türlü temasa hazırız. Bu tür görüşmeler çok önemli. Sanırım, iki önde gelen ülkenin başkanlarının oturup sakin sakin güncel sorunları konuşması sadece biz değil herkesin işine yarar” yorumunda bulundu.
Görüşmede “elbette” Suriye konusunun da masaya yatırıldığını dile getiren Uşakov, “Temel olarak, elbette BM nezdinde ve tüm yapıcı tarafların katılımıyla barışçıl müzakere sürecinin alınması gerektiğinin altını çizdik. Putin, Suriye’nin bağımsızlığına saygı duyulması ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini kaydetti. Suriye bağlamında, ayrıca uluslararası teröre karşı ortak mücadelenin önemini değerlendirdik, Anayasa Komitesi’ni artık faaliyete geçirmenin önemli olduğunu kaydettik. Bu konu yapıcı geçti ve iki ülkenin görüşlerinin çakıştığı yönleri ortaya çıkardı” ifadelerini kullandı.
‘YAPTIRIMLAR KONUSU KISA GEÇTİ’
Uşakov, görüşmede yaptırım konusunda da değinildiğini aktardı.
Putin’in yardımcısı, “Yaptırım konusu çok kısa geçti. Rusya’ya yaptırım uygulayıp aynı zamanda Rusya’dan, uluslararası arenada Amerikalıların işine gelecek bir şeyler yapmasını talep etmenin doğru olmadığı ifade edildi” diye konuştu.
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