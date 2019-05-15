Rusya: ABD’ye rağmen Türkiye ile S-400 anlaşması tüm hızıyla uygulanıyor

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD’nin ertelenmesine yönelik taleplerine rağmen, Türkiye ile yapılan S-400 anlaşmasının tüm hızıyla uygulandığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun dün Soçi’de gerçekleştirdiği görüşme kapsamında gazetecilere konuşan Uşakov'a, Washington’ın ertelenmesi taleplerine koşut olarak, Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemleri sevkiyatı konusunun ne durumda olduğu sorusu yöneltildi.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı, "ABD’lilerin ne konuda ısrar ettiğini biliyoruz. Ancak birkaç ay önce imzalanan anlaşma tüm hızıyla uygulanıyor. Henüz bir aksama yok" yanıtını verdi.

Bloomberg'in 13 Mayıs'taki haberinde Trump yönetiminin Türkiye'deki muhataplarına Rusya’dan S-400 alımını 2020 yılına ertelemeyi teklif ettiği, Ankara’nın bu teklif üzerinde düşündüğü iddia edilmişti.

Daha önce Ankara S-400 planlarından vazgeçmeyeceğini ve ilk partinin temmuzda ülkeye geleceğini dile getirmişti.