Rusya Federasyon Konseyi temsilcileri Türkiye’ye geliyor

Federasyon Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, Konsey Başkanı Valentina Matviyenko başkanlığındaki bir heyet Ankara’ya 15-17 Mayıs tarihlerinde resmi ziyarette bulunacak. Ziyaret kapsamında heyetin Türk hükümet temsilcileri ve parlamenterle görüşecek.

​Heyet ayrıca Anıtkabir ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’nin yanı sıra başka tarihi ve kültürel yapıları ziyaret edecek.

🇷🇺🇹🇷 Делегация Совета Федерации во главе с Председателем верхней палаты парламента Валентиной #Матвиенко посетит Турцию с официальным визитом



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​Rus heyette Federasyon Konseyi Sözcü Yardımcısı İlyas Umahanov, Uluslararası İlişiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, yardımcısı Aleksandr Babakov, TBMM ile İşbirliği Grubu Başkanı Murat Hapsirokov, senatörer Olga Hohlova, Yuriy Burlaçko ve Rostov Bölgesi Meslisi Başkanı Aleksandr İşenko yer alacak.