Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko’dan Anıtkabir ziyareti

Rusya Federasyon Konseyi’nden bir heyet, Matviyenko başkanlığında bugün Ankara’ya geldi. Rus heyet havalimanında Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’un dahil olduğu bir heyet tarafından karşılandı.
Прибывшая в Турцию с официальным визитом Председатель @SovFedInfo Валентина Матвиенко посещает Мавзолей Ататюрка.— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) May 15, 2019
Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan @SovFedInfo Başkanı Valentina Matvienko Anıtkabir’i ziyaret ediyor. pic.twitter.com/KQ2PeO7TUv
Ziyaret çerçevesinde Anıtkabir’e gidildi. Matviyenko, törenle Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.
Saygı duruşunda bulunan Matviyenko, Anıtkabir Özel Defteri’ni de imzaladı.
Ankara’da15-17 Mayıs tarihlerinde bulunacak heyet, ziyaret kapsamında Türk hükümet temsilcileri ve parlamenterle görüşecek.
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко прибыла в Турцию 🇷🇺🇹🇷#Rusya Federal Meclisi üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matvienko Türkiye’ye geldi. pic.twitter.com/Kx9ZgFoXsE— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) May 15, 2019
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