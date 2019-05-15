Putin: İran nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklarsa, ABD’nin ilk çekildiğini herkes unutur

© AP Photo / ISNA / Hamid Foroutan İran nükleer anlaşmayla ilgili taahhütlerinden bazılarını resmen yerine getirmemeye başladı

Rusya’nın Soçi kentinde Avusturya Devlet Başkanı Alexander Van der Bellen ile bir araya gelen Putin, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi artı Almanya (5+1) ile İran arasında Temmuz 2015'te varılan nükleer anlaşmaya (JCPOA) da değinen Putin, İran’ın söz konusu anlaşmadan çekildiğini açıklaması halinde ABD’nin ilk çekilen taraf olduğunu herkesin unutacağını vurguladı.

Putin, “Şimdi, belki de Avrupalı dostlarımızın kulağına hoş gelmeyecek, diplomasi dışında bir şey söyleyeceğim. Amerikalılar çekildi, anlaşma dağılıyor ve Avrupa ülkeleri onu kurtarmak için, ekonomik alandaki kayıpları telafi etmek için İran’la gerçekçi bir çalışma için hiçbir şey yapamıyor. Ancak İran karşılık olarak ilk adımları atar atmaz herkes, dağılmayı başlatan tarafın ABD olduğunu unutacak ve her şeyin suçu İran’a yüklenecek. Dünya kamuoyu da bilerek o yöne doğru hareket edecek” diye konuştu.

‘İRAN’IN NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLMESİ UYGUN DEĞİL’

İranlı muhataplarıyla görüşmelerde bu konuyu birçok kez dile getirdiğini aktaran Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ne olacağını göreceğiz. Rusya bir itfaiye ekibi değil, tamamen bize bağlı olmayan konularda herkesi peş peşe kurtaramayız. Biz kendi rolümüzü oynadık, ileride de aynı pozitif rolde olmaya hazırız. Ancak bu sadece bize bağlı bir durum değil, ABD de, Avrupa ülkeleri de, İran da dahil olmak üzere tüm ortaklara, tüm aktörlere bağlı bir durum.”

‘RUSYA NÜKLEER ANLAŞMANIN KORUNMASINDAN YANAYDI VE DAĞILMASINA ÜZÜLÜYOR’

Rus lider, Moskova’nın İran ile yapılan nükleer anlaşmanın dağılmasından ötürü üzüntü duyduğunu şöyle ifade etti:

“Anlaşmanın dağılıyor olmasından üzüntü duyuyoruz. Bizim pozisyonumuz, Amerikalılar da dahil olmak üzere tüm ortaklarımızın malumu, biz anlaşmanın korunmasından yanaydık. Anlaşma imzalandıktan sonra İran, bu bağlamda dünyanın en denetime açık ve en şeffaf ülkesi.”