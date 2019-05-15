Putin: 76 adet Su-57 uçağının teslimat kontratının en yakın zamanda imzalanacağını umuyorum

Yeni Su-35S ve Su-57 avcı uçaklarının devlet testlerinin son aşamasına gelindiğine dikkat çeken Putin, “2018 yılına kadar Hava-Uzay Kuvvetleri’mizin 3 hava tugayını 5. nesil Su-57 avcı uçaklarıyla tamamen yeniden silahlandırmalıyız” vurgusunda bulundu.
Her türlü hava, kara ve deniz hedeflerini imha yeteneğine sahip beşinci nesil avcı uçağı Su-57 ilk olarak 2010'da havalandı. Yüksek manevra kabiliyetinin süpersonik uçuş gerçekleştirme kabiliyetiyle kombinasyonunun yanı sıra, modern kabin ekipmanı ve radarlara düşük görünürlük özelliği,Su-57'yi rakiplerinden üstün kılıyor.
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