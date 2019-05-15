Putin: 76 adet Su-57 uçağının teslimat kontratının en yakın zamanda imzalanacağını umuyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 76 adet 5. nesil çok işlevli Su-57 avcı uçağının teslimatını kapsayan kontratın en kısa zamanda imzalanacağın umduğunu belirtti.

© Sputnik / Yevgeniy Biyatov Rus uzman: Türkiye ile Rusya ortak Su-57 üretebilir

Askeri konuları kapsayan toplantıda açıklamalarda bulunan Putin, “Revize edilen planların yerine getirileceğini, modern uçak silahlarıyla donatılmış ve karada da gerekli altyapısı sağlanacak olan bu avcı uçaklarından 76 adedin kapsamlı teslimatını içeren kontratın en kısa zamanda imzalanacağını umarım” diye konuştu.

Yeni Su-35S ve Su-57 avcı uçaklarının devlet testlerinin son aşamasına gelindiğine dikkat çeken Putin, “2018 yılına kadar Hava-Uzay Kuvvetleri’mizin 3 hava tugayını 5. nesil Su-57 avcı uçaklarıyla tamamen yeniden silahlandırmalıyız” vurgusunda bulundu.

Her türlü hava, kara ve deniz hedeflerini imha yeteneğine sahip beşinci nesil avcı uçağı Su-57 ilk olarak 2010'da havalandı. Yüksek manevra kabiliyetinin süpersonik uçuş gerçekleştirme kabiliyetiyle kombinasyonunun yanı sıra, modern kabin ekipmanı ve radarlara düşük görünürlük özelliği,Su-57'yi rakiplerinden üstün kılıyor.