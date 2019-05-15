Rusya, güve bulunan Türk domatesleri geri çevirdi

Rusya Bitki Karantinası Merkezi Novorossiysk Şubesi de Türk domateslerinde canlı güveye rastlandığını doğruladı.
Bu domateslerin ülkeye girişinin yasaklandığı ve Türkiye’ye iade edildiği ifade edildi.
Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, Türkiye’den getirilen 21 ton domateste Güney Amerika güvesinin tespit edildiğini belirtti.
Rusya Bitki Karantinası Merkezi Novorossiysk Şubesi de Türk domateslerinde canlı güveye rastlandığını doğruladı.
Bu domateslerin ülkeye girişinin yasaklandığı ve Türkiye’ye iade edildiği ifade edildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)