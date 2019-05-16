Putin, Avusturya Cumhurbaşkanı ile Almanca konuştu

© REUTERS / Anton Vaganov Putin'den sözünü tam aktarmayan tercümana: O bir haydut

Alexander Van der Bellen ve Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Soçi Diyalog Forumu’na katılmak için kente geldi.

Bellen, ziyaret çerçevesine bir araya geldiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, basın toplantısında gelecek yıl 100. yıldönümü olacak Salzburg Festivali’ne katılması davetini yöneltti.

Putin de davete iyi derecede bildiği Almanca ile karşılık verdi ve “Davet için teşekkürler” dedi.

O anlar kameraya yansıdı.

Путин благодарит на чистом немецком президента Австрии за приглашение посетить в следующем году Зальцбургский фестиваль pic.twitter.com/9NCHUMyr3S — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 15, 2019

​Bellen ayrıca, Putin’e Soçi’yi ziyaret etme fırsatı buldukları ve yeni bir şeyle tanışma fırsatı buldukları için teşekkür etti ve gelecek yılki festival programında her zamanki gibi Rusların olacağını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iyi derecede Almanca biliyor. Geçmişte Doğu Almanya'da istihbarat görevlisi olarak çalışan Putin, 2001 yılında Almanya Parlamentosu Bundestag'da Almanca olarak yaptığı konuşmasıyla dikkat çekmişti.