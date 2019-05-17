Moskova'da Uluslararası Andrey Karlov Vakfı'nın ofisi törenle açıldı

Ofisin açılışı için düzenlenen törene Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Uluslararası Andrey Karlov Vakfı Başkanı Marina Karlova, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Rektörü Anatoliy Torkunov ile Türkler ve Ruslar katıldı.

Büyükelçi Samsar burada yaptığı konuşmada, vakfın çalışmalarını Büyükelçi Andrey Karlov'un Türk-Rus ilişkilerine katkısının devamı olarak değerlendirdiğini belirtti.

Vakfın çalışmalarının bugüne kadar hem Türkiye hem de Rusya'da ilgi görmeye başladığına dikkati çeken Samsar, "Türk-Rus ilişkilerinin gelişmesi açısından Sayın Karlov'un idealleri doğrultusunda bu ofiste çok iyi işler yapılacağına eminim" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara'da düzenlenen bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, suikastın ardından yaptığı açıklamada, "Bu elbette Rus-Türk ilişkilerinin normalleşmesini bozmaya yönelik bir provokasyon" demişti.