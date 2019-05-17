Peskov: ABD'nin Çeçen özel timi Terek'e yönelik yaptırımına ulusal çıkarlarımız doğrultusunda yanıt vereceğiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD'nin Magnitskiy Listesi'ni genişletmesine mütekabiliyet ilkesi temelinde ve ulusal çıkarlarına uygun olarak yanıt vereceğini söyledi.

ABD'nin Magnitskiy Listesi'ne 5 Rusya vatandaşı ile Rusya Özel Ani Müdahale Birliği'nin Çeçenistan'da faaliyet yürüten 'Terek' özel timini dahil etmesini değerlendiren Peskov, mütekabiliyet ilkesini uygulayacaklarını ve bu tarz yıkıcı önlemlere karşı gerekli adımları atacaklarını vurguladı.

Peskov, "Her halükarda, öncelikli olarak mütekabiliyet ilkesi uygulanacak ve ikinci olarak da Rusya'nın ulusal çıkarları gözetilecek" dedi.

ABD yönetimi, Magnitskiy Listesi'ne 5 Rusya vatandaşı ile Özel Ani Müdahale Birliği'ne bağlı 'Terek' özel timini dahil etmişti. Yaptırım uygulanan kişiler arasında Terek özel timi komutanı Abuzayd Vismuradov da yer almıştı.

MAGNİTSKİY LİSTESİ NEDİR?

Liste, adını 2009'da Rusya'da cezaevindeyken hayatını kaybeden Hermitage Capital Management Fonu avukatlarından Sergey Magnitskiy'den alıyor.

Magnitskiy'in cezaevinde hayatını kaybetmesi sonrası Moskova'yı gerekli tedbirleri almamakla suçlayan ABD, ilk olarak 2012 yılında Magnitskiy Listesi'ni yayınlamıştı. Liste, Magnitskiy'in ölümünden sorumlu olduğu ve insan haklarını ihlal ettiği öne sürülen Rusya vatandaşlarına yönelik vize yaptırımlarını öngörüyordu.

2016'DA MAGNİTSKİY YASAYI ÇIKARILMIŞTI

2016 yılında ise ABD Kongresi, insan haklarını ihlal eden ülkelerdeki kişi ve kurumlara yaptırım uygulamaya imkan sunan Küresel Magnitskiy Yasası'nı kabul etmişti.