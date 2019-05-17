Putin: 21. yüzyılda Rusya'nın askeri potansiyelini lazer silahları belirleyecek

Rus uzmanların taktik seviyeli lazer silah sistemleri geliştirdiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu tür silahların 21. yüzyılda Rus ordusu ve donanmasının askeri potansiyelini ortaya koyacağını vurguladı.

Soçi'de askeri alandaki gelişmelerin ele alındığı bir toplantıda konuşan Putin, "Yerli mercek ve opto-elektronik bilimini kullanarak lazer silah sistemleri ve dürüst olmak gerekirse, sadece fantastik masallarda karşılaştığım silah türleri geliştirme çalışmaları yapıyoruz" dedi.

'PRATİKTE ÜRETİLMİŞ DURUMDA'

© Sputnik / Rusya Savunma Bakanlığı Peresvet lazer sistemleri test amaçlı muharebe görevine başladı

Söz konusu silahların taktik seviyeli lazer silah sistemleri olduğunu kaydeden Putin, "Bu sistemler pratikte üretilmiş durumda. Altını çizmek isterim ki, bu projelerin zamanında gerçekleştirilmesi son derece önemli, zira bu tür silahlar önümüzdeki 10 yıl içinde ve 21. yüzyılın tamamında Rus ordusu ve donanmasının askeri potansiyelini belirleyecek" vurgusu yaptı.

MECLİS KONUŞMASINDA TANITMIŞTI

© Fotoğraf : TÜBİTAK 50 Türk mühendis 3 ayda lazer silahı yaptı

Aralık 2018'te Rusya Savunma Bakanlığı, en gelişmiş Rus savaş sistemlerinden biri olan Peresvet lazer komplekslerinin konuşlandırılma görüntülerini yayınlamıştı.

Hava savunma ve füze savunma görevlerini yerine getirdiği belirtilen Peresvet lazer sistemi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1 Mart 2018'deki Federal Meclis konuşmasında tanıtılmıştı.

Putin, Rusya'nın lazer silah konusunda çok önemli ilerlemeler kaydettiğini ve geçen yıldan beri geliştirilen bu silahların orduya teslim edildiğini belirtmişti.