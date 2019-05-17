Kayıt
18:29 17 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Erdoğan'la görüşen Matviyenko: Türkiye S-400 sistemlerinden vazgeçmeyecek

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 121

    İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, ABD'nin baskılarına rağmen Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemlerinden vazgeçmeyeceğini belirtti.

    S-400
    © Sputnik /
    Çavuşoğlu: Rusya teslimata hazır olduğu an S-400'leri alacağız
    Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Erdoğan'la Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

    Görüşmenin ardından konuşan Matviyenko, Erdoğan'ın şu sözlerini basın mensuplarıyla paylaştı: "Türkiye'ye gösterilen ve gösterilmeye devam eden eşi görülmemiş baskıya rağmen, Cumhurbaşkanı olarak, hiçbir değişiklik yaşanmayacağını ve imzalanan anlaşmayı uygulayacağımızı belirtiyorum."

    Matviyenko, Erdoğan'ın anlaşmadaki yükümlülükleri yerine getirmekten vazgeçmek için hiçbir gerekçe bulunmadığını söylediğini ifade etti.

    'TÜRK VE RUS ORDULARI İDLİB'DE ÇÖZÜM İÇİN ÖNLEM ALIYOR'

    Matviyenko, Rus ve Türk ordularının Suriye'de İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durumun normale dönmesi için gerekli adımları attığını kaydetti.

    "(Görüşmede) İdlib konusu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı, ateşkes sağlanmamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ben de, Rus üssüne, Rus tesislerine İdlib'den açılan ateşlerin sürmesinden endişe duyduğumuzu, bunun bizi endişelendirmemesinin ve bizim buna yanıt vermememizin imkansız olduğunu söyledim" diye devam eden Matviyenko, iki ülke savunma bakanlıklarının, liderlerin görüşmesinin ardından verilen görevi yerine getirmek için ortak önlemler aldığının altını çizdi.

    'ABD'NİN YAPTIRIM BASKISINA RAĞMEN TÜRK AKIM ZAMANINDA HİZMETE GİRECEK'

    Milli Savunma Bakanlığı
    © AA /
    MSB: Türkiye ile Rusya arasında oluşturulan Suriye Çalışma Grubu faaliyete başladı
    Matviyenko'ya ABD'nin Türk Akım projesine yönelik olası yaptırımları da soruldu. 

    Federasyon Konseyi Başkanı, Türk Akım doğalgaz boru hattının ABD'nin yaptırım baskısına rağmen planlandığı gibi 31 Aralık 2019'a kadar hizmete gireceğini söyledi.

    Matviyenko, "ABD, sadece Rusya'ya değil, kendi müttefiklerine de yaptırım uyguluyor. Örneğin; bugün itibarıyla ABD'nin Türkiye'yi vergi muafiyetine tabi ülkeler listesinden çıkardığı açıklandı. Türk Akım'a gelirsek, projenin deniz kısmı tamamlandı ve planlandığı gibi, yıl sonuna kadar Rus gazı Türk Akım üzerinden gitmeye başlayacak" diye konuştu.

    'TBMM BAŞKANI RUSYA'YI ZİYARET EDECEK'

    Erdoğan'la parlamentolararası işbirliği ile temmuz ayında çalışmalarına başlayacak olan Türkiye ve Rusya meclisleri arasındaki ortak komisyonu istişare ettiklerini de kaydeden Matviyenko, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bu yıl içinde Rusya'yı ziyaret etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Ünlü Orient Ekspres yeniden raylara döndü, seferler tekrar başlayabilir
    Karikatür
    Rus Dışişleri: Öncelikli hedefimiz, BRICS ülkelerinin ulusal para birimleriyle ticarete geçişini sağlamak
    İnfografik
    Kırım Köprüsü’nün rekorları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet