Erdoğan'la görüşen Matviyenko: Türkiye S-400 sistemlerinden vazgeçmeyecek

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Erdoğan'la Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından konuşan Matviyenko, Erdoğan'ın şu sözlerini basın mensuplarıyla paylaştı: "Türkiye'ye gösterilen ve gösterilmeye devam eden eşi görülmemiş baskıya rağmen, Cumhurbaşkanı olarak, hiçbir değişiklik yaşanmayacağını ve imzalanan anlaşmayı uygulayacağımızı belirtiyorum."

Matviyenko, Erdoğan'ın anlaşmadaki yükümlülükleri yerine getirmekten vazgeçmek için hiçbir gerekçe bulunmadığını söylediğini ifade etti.

'TÜRK VE RUS ORDULARI İDLİB'DE ÇÖZÜM İÇİN ÖNLEM ALIYOR'

Matviyenko, Rus ve Türk ordularının Suriye'de İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durumun normale dönmesi için gerekli adımları attığını kaydetti.

"(Görüşmede) İdlib konusu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı, ateşkes sağlanmamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ben de, Rus üssüne, Rus tesislerine İdlib'den açılan ateşlerin sürmesinden endişe duyduğumuzu, bunun bizi endişelendirmemesinin ve bizim buna yanıt vermememizin imkansız olduğunu söyledim" diye devam eden Matviyenko, iki ülke savunma bakanlıklarının, liderlerin görüşmesinin ardından verilen görevi yerine getirmek için ortak önlemler aldığının altını çizdi.

'ABD'NİN YAPTIRIM BASKISINA RAĞMEN TÜRK AKIM ZAMANINDA HİZMETE GİRECEK'

Matviyenko'ya ABD'nin Türk Akım projesine yönelik olası yaptırımları da soruldu.

Federasyon Konseyi Başkanı, Türk Akım doğalgaz boru hattının ABD'nin yaptırım baskısına rağmen planlandığı gibi 31 Aralık 2019'a kadar hizmete gireceğini söyledi.

Matviyenko, "ABD, sadece Rusya'ya değil, kendi müttefiklerine de yaptırım uyguluyor. Örneğin; bugün itibarıyla ABD'nin Türkiye'yi vergi muafiyetine tabi ülkeler listesinden çıkardığı açıklandı. Türk Akım'a gelirsek, projenin deniz kısmı tamamlandı ve planlandığı gibi, yıl sonuna kadar Rus gazı Türk Akım üzerinden gitmeye başlayacak" diye konuştu.

'TBMM BAŞKANI RUSYA'YI ZİYARET EDECEK'

Erdoğan'la parlamentolararası işbirliği ile temmuz ayında çalışmalarına başlayacak olan Türkiye ve Rusya meclisleri arasındaki ortak komisyonu istişare ettiklerini de kaydeden Matviyenko, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bu yıl içinde Rusya'yı ziyaret etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.