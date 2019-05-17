Peskov: Rusya-Türkiye-İran liderleri arasında yeni bir zirve planı şimdilik yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasında Suriye konulu yeni bir üçlü zirveye dair henüz bir planın olmadığını söyledi.

Gazeteciler daha önce gerçekleştirilen üçlü zirvenin bir yenisinin ne zaman gerçekleşeceği sorusunu yanıtlayan Peskov “Hayır, şimdilik net bir gelişme yok” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye krizine çözüm bulmak için şimdiye dek dört zirve gerçekleştirmişti.

Liderler son olarak şubatta Soçi'de buluşmuştu.