Putin: Dalay Lama'nın Rusya'ya girişi yasaklanmadı

Putin, yaptığı açıklamada "Dalay Lama'nın Rusya'ya girmesi yasaklanmadı. Ancak Rusya'da çok fazla sayıda Budist yok" dedi.

Rusya Devlet Başkanı, ülke makamlarının ayrımcılığa Hıristiyan, Müslüman ya da Yahudi, farklı dinlere mensup insanlara karşı ayrımcılık yapmadığını vurguladı.

"Bu konuyla ilgilenelim" diyen Putin şöyle devam etti:

© AFP 2019 / Bill Wechter Dalay Lama: NATO Genel Merkezi'nin Moskova'ya taşınmasını hayal ediyorum

"Budist nüfusu fazla olan ülkeler var ve onların Dalay Lama ile ilişkileri iyi olarak tanımlanamaz. Bununla birlikte, bunu düşüneceğiz."

Dalay Lama, Çin'de ulusun birliğini tehdit eden bir ayrılıkçı olarak görülüyor ve geçtiğimiz kasım ayında Moğolistan'ı ziyaret ederek Pekin tarafından olumsuz tepkiyle karşılaştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dalay Lama'nın Rusya ziyaretinin faaliyetlerindeki siyasi amaçlar nedeniyle imkansız olduğunu açıklamıştı.