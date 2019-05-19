Kremlin: Trump’ın ‘iyi geçinmekten’ kastının ne olduğu belli değil

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Başkanı Trump’ın bir yandan Rusya’yla iyi geçinmekten bahsedip bir yandan da neredeyse her ay Moskova karşıtı yeni yaptırım kararları almasını anlamlandıramadıklarını söyledi. Ayrıca Peskov, somut bir teklif olmasa da Trump’la Putin’in G20'de bir araya gelmesini umduklarını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Rossiya 1 televizyonuna demecinde, “Trump’ın (Putin’le) görüşme isteğinden bahsettiğini biliyoruz, ancak maalesef (hafta başında Soçi’yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike) Pompeo’nun, Osaka’daki G20 Zirvesi esnasında böyle bir görüşme organize edilmesine yönelik somut teklifler getirmediğini de biliyoruz” dedi.

“Biz bu görüşmenin gerçekleşmesini umuyoruz” diye devam eden Kremlin Sözcüsü, G20 esnasında gerçekleşmesi ihtimali olan Putin-Trump görüşmesinin ayaküstü de olabileceğini, önceden detaylı bir biçimde planlanıp geniş kapsamlı olarak da yapılabileceğini belirtti.

Bunun yanında Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya ilişkin iyi geçinme çağrılarının Beyaz Saray’ın icraatlarıyla birbirine uymadığına da vurgu yaptı.

“Trump’ın son üç yıl içerisinde birçok defa ABD ile Rusya’nın iyi geçinmesi gerektiğini söylediğini hepimiz biliyoruz” diyen Kremlin Sözcüsü şöyle devam etti: “Fakat onun (Trump) bu sözlere nasıl bir mana atfettiğini herhalde tam olarak anlayamıyoruz. Zira sanıyoruz ki iyi geçinmenin, yeni yaptırımlar uygulanması anlamına gelmiyor olması gerek.”

Peskov ayrıca, “İyi geçinmek, karşı tarafın çıkarlarını önemsememek anlamına gelmez. Muhtemelen bunun anlamının farklı bir şey olması gerekir” diye ekledi.