Kremlin: Trump’ın ‘iyi geçinmekten’ kastının ne olduğu belli değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Rossiya 1 televizyonuna demecinde, “Trump’ın (Putin’le) görüşme isteğinden bahsettiğini biliyoruz, ancak maalesef (hafta başında Soçi’yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike) Pompeo’nun, Osaka’daki G20 Zirvesi esnasında böyle bir görüşme organize edilmesine yönelik somut teklifler getirmediğini de biliyoruz” dedi.
Bunun yanında Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya ilişkin iyi geçinme çağrılarının Beyaz Saray’ın icraatlarıyla birbirine uymadığına da vurgu yaptı.
“Trump’ın son üç yıl içerisinde birçok defa ABD ile Rusya’nın iyi geçinmesi gerektiğini söylediğini hepimiz biliyoruz” diyen Kremlin Sözcüsü şöyle devam etti: “Fakat onun (Trump) bu sözlere nasıl bir mana atfettiğini herhalde tam olarak anlayamıyoruz. Zira sanıyoruz ki iyi geçinmenin, yeni yaptırımlar uygulanması anlamına gelmiyor olması gerek.”
Peskov ayrıca, “İyi geçinmek, karşı tarafın çıkarlarını önemsememek anlamına gelmez. Muhtemelen bunun anlamının farklı bir şey olması gerekir” diye ekledi.
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