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    Rusya’nın en güçlü silahları

    'Erdoğan, Rusya ile birlikte S-500 üretmeyi hedefliyor'

    © Sputnik / ALEKSANDER VILF
    Rusya
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ile mevcut S-400 anlaşmasının ardından S-500 sistemlerini Rusya ile müşterek olarak üretmeye ilgi duyduğu yönündeki açıklamasını değerlendiren Rus uzmanlar, Rusya’nın önceden böyle deneyime sahip olduğunu ve bu alanda işbirliğinin mümkün olduğunu belirtti.

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    Russia Today’e (RT) konuşan Rus askeri uzmanlar, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile mevcut S-400 anlaşmasının tamamlanmasının ardından Türkiye’nin S-500 sistemlerini hem satın alıp hem de Rusya ile müşterek olarak üretmeyi hedeflediğine dair açıklamalarını değerlendirdi.

    TEK TEKNİK STANDART SİSTEM

    Uzmanlar, daha önce Rus yetkililerin Türkiye ile bu alanda ortak üretimin mümkün olduğunu açıkladıklarına, bunun için iki ülke arasında tek bir teknik standart sisteminin oluşturulması gerektiğine  dikkat çekti.

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    HİNDİSTAN ÖRNEĞİ

    Rus askeri dergisi Arsenal Oteçestva Satış Müdürü Aleksey Leonkov, füze savunma sistemlerinin ortak üretimi alanında işbirliğinin genişletilmesinin teorik olarak mümkün olduğunu belirtti. Rusya’nın Hindistan’la buna benzer bir deneyiminin olduğunu söyleyen Leonkov, şöyle konuştu:

    “Örneğin Hindistan’da tank parçaları üretimimiz mevcut. Su-30MKİ tankı üretiliyor, Hintliler tankı kendi ekipmanları ile tamamlıyor ve kendi silah sistemlerine uyumlu hale getiriyor. Yani Rusya’nın, başka ülkelerle birlikte askeri araç üretimi alanında deneyimi var.”

    100 TÜRK MÜHENDİS BU KONUDA EĞİTİLMELİ

    S-500 füze savunma sistemleri
    © Sputnik / Dmitry Vinogradov
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    Ancak böyle bir üretimi yapmak için ülkelerin tek bir teknik standart sistemi konusunda anlaşmaları gerektiğini vurgulayan Leonkov, aynı zamanda Rusya’ya gönderilen 100 Türk mühendisinin bu konuda eğitim kursundan geçmesi gerektiğini sözlerine ekledi:

    “Türkiye’nin üreteceği modüller ve bloklar belirlenirse, aynı mühendisler söz konusu modülleri ve blokları kuracak ve bakımlarını yapacak. Bu tamamen teknik bir konu. Elbette ki bu mühendislerin tüm bunları yapabilmesi için Rusya’da eğitimden geçmeli, pratik deneyim kazanmalı.”

    Türkiye’den daha önce Rusya ile 5. nesil avcı uçaklarının üretimi ile ilgili işbirliğinin mümkün olduğu yönünde açıklamalar da gelmişti.

    ABD'NİN BOŞLUĞUNU RUSYA DOLDURUR

    S-500 füze savunma sistemleri
    © Sputnik / Dmitry Vinogradov
    S-500 seri üretime hazırlanıyor

    Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Sorunları Araştırma Merkezi’nden uzman Konstantin Blohin, ABD’nin Türkiye’yi F-35 projesinden çıkarması durumunda, Ankara’nın Moskova ile işbirliği deneyiminden yararlanabileceğine dikkat çekti.

    RT’ye konuşan Blohin, “Eğer Türkiye, S-400’leri satın almaya hazırsa, ileride Rus uçaklarını da satın alacağı ortada. Bizdeki deyime göre kutsal yer asla boş kalmaz. Yani bu alanda boşluk oluşması durumunda bu boşluk mutlaka doldurulacak” dedi.

    Etiketler:
    Russia Today (RT), Konstantin Blohin, Aleksey Leonkov, Recep Tayyip Erdoğan, S-500, Rusya, Türkiye
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