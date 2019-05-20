Türkiye, Rusya’nın hava sahasını denetleyecek

Rıjkov’a göre, Açık Semalar Anlaşması kapsamında 20-24 Mayıs'ta yapılacak uçuş için Kubinka Havaüssü’nden havalanılacak.
Aynı dönemde Rusya da Çekya semaları üzerinde gözlem uçuşu gerçekleştirecek.
Türkiye, 20-24 Mayıs tarihlerinde Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde Rusya semalarında CASACN-235 uçağıyla gözlem uçuşu gerçekleştirecek.
Rıjkov’a göre, Açık Semalar Anlaşması kapsamında 20-24 Mayıs'ta yapılacak uçuş için Kubinka Havaüssü’nden havalanılacak.
Aynı dönemde Rusya da Çekya semaları üzerinde gözlem uçuşu gerçekleştirecek.
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