Rusya’yı ziyaret eden turistler arasında Türkler ilk 10’da

Rusya’ya giden yabancıların sayısı ocak-mart döneminde 6.4 milyona ulaştı. Turistik nedenlerle Rusya’ya gidenlerin sayısı geçen yıl aynı dönemine kıyasla yüzde 24.2 artarak 470 bin oldu. Türkler ise 9 bin 900 ile Rusya’yı en çok ziyaret edenler arasında.

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, ocak-mart döneminde Rusya’ya giden yabancı turist sayısı yüzde 1.6 artarak 6.4 milyon oldu. Rusya’yı en çok tercih edenlerse 1.7 milyon kişi ile Ukraynalılar oldu.

Kazakistan’dan 870 (+2,5%), Özbekistan’dan 634 bin 700 (+15%), Tacikistan’dan 389 bin, Çin’den 342 bin kişi Rusya’ya gitti.

İlk onda 11 bin 400 turistle İtalya, 11 bin 200 turistle Tayland, 9 bin 900 turistle Türkiye, 8 bin 900 turistle ABD ve 7 bin 700 kişi ile Japonya da yer aldı.

Güney Kore, Çin, İsrail ve Hindistan’dan turistlerin sayısında da fark edilir bir artış gözlendi.