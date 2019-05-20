Kadirov, Zelenskiy’i Lenin ile karşılaştırdı

© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO Ukrayna'da Zelenskiy yemin edip göreve başladı, ilk icraatı olarak parlamentoyu feshetti

Zelenskiy’in yemin törenindeki konuşmasını değerlendiren Kadirov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada şunu yazdı:

"Vladimir Zelenskiy, Ukrayna devlet başkanlığı görevine başladı ve ilk dakikadan dünya genelindeki Ukraynalılara, Vladimir Lenin’in 1917’de işçi ve köylülere verdiğinden daha fazla söz verdi."

Bu tür açıklamaların daha çok seçim vaatlerini andırdığını belirten Kadirov, "Bir devlet başkanı, gerçekliğine inanmadığı bu tür vaatlerden uzak durmalı" diye ekledi.