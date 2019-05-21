FSB: Afganistan’da eski Sovyet ülkelerinin yakınlarına 5 bin terörist yığıldı

Bortnikov, IŞİD’in uzantısı Horasan Vilayeti örgütünden yaklaşık 5 bin militanın bölgede toplandığı konusunda uyardı.
Bortnikov terör hücrelerinin şimdilerde eski Sovyet ülkelerine sızdıklarını ve buralarda organize suça yönelik bağlantılar kurduklarını ifade etti. Bortnikov’a göre, militanlar dikkat çekmemek için göçmen ve sığınmacı gibi davranmaya çalışıyor.
‘SALDIRI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN KAYNAK TOPLUYORLAR’
Bortnikov’a göre, terör örgütleri Kuzey Afrika ve Güneydoğu Asya da dahil olmak üzere dünyanın başka yerlerinde yer değiştiriyor. Verilen kayıplara rağmen örgütler dünyanın dört bir yanında saldırı gerçekleştirmek için yurtdışından yoğun maddi destek topluyor.
Militanlar yurtdışından para almak ve küresel terör ağını desteklemek için kripto para birimleri ve çevrimiçi ödeme servislerini kullanıyor. Teröristler ayakta kalmak için yasadışı petrol ticareti, insan kaçakçılığı ve başka yasadışı faaliyetlerden edinilen gelirlerden de yararlanıyor.
‘MİLİTANLAR KİMYASAL SİLAH KULLANABİLİR’
Bortnikov, militanların bu maddeleri bir yerden bir yere sevkiyat için insansız hava araçlarını kullandığını kaydetti.
Bortnikov, modern bilgi teknolojilerinin teröristlere ideolojilerini yaymak için büyük imkânlar sunduğunu, anlık mesaj uygulamalarının da bu amaçla kullanıldığına dikkat çekti.
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