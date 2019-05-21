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    Afganistan güvenlik güçleri

    FSB: Afganistan’da eski Sovyet ülkelerinin yakınlarına 5 bin terörist yığıldı

    © REUTERS / Omar Sobhani
    Rusya
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    Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov’a göre, Afganistan’ın kuzeyine, Orta Asya’daki eski Sovyetler Birliği ülkeleri ile olan sınır yakınlarına IŞİD’in uzantısı Horasan Vilayeti örgütünden yaklaşık 5 bin terörist yığıldı.

    IŞİD bayrağı
    © AFP 2019 / DELIL SOULEIMAN
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    Duşanbe’de eski Sovyet istihbarat servisleri başkanları ile bir araya gelen Aleksandr Bortnikov, Afganistan’ın kuzeyinde terörist grupların toplanmasının endişe verici olduğunu belirtti.

    Bortnikov, IŞİD’in uzantısı Horasan Vilayeti örgütünden yaklaşık 5 bin militanın bölgede toplandığı konusunda uyardı.

    Bortnikov terör hücrelerinin şimdilerde eski Sovyet ülkelerine sızdıklarını ve buralarda organize suça yönelik bağlantılar kurduklarını ifade etti. Bortnikov’a göre, militanlar dikkat çekmemek için göçmen ve sığınmacı gibi davranmaya çalışıyor.

    ‘SALDIRI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN KAYNAK TOPLUYORLAR’

    Afganistan güvenlik güçleri
    © REUTERS /
    'Afganistan'ın Orta Asya ülkeleri ile sınırında uluslararası terör örgütü mensubu 10 bin militan yığılmış halde'
    Militanların Suriye ve Irak’ta büyük kayıplar verdiğini, ancak hâlâ tehlike teşkil ettiklerini belirten Bortnikov, “Şimdi Suriye ordusunun kontrolünde olmayan bölgelerde yeniden gruplanmaya ya da göçmen kamplarında saklanmaya çalışıyorlar” dedi.

    Bortnikov’a göre, terör örgütleri Kuzey Afrika ve Güneydoğu Asya da dahil olmak üzere dünyanın başka yerlerinde yer değiştiriyor. Verilen kayıplara rağmen örgütler dünyanın dört bir yanında saldırı gerçekleştirmek için yurtdışından yoğun maddi destek topluyor.

    Militanlar yurtdışından para almak ve küresel terör ağını desteklemek  için kripto para birimleri ve çevrimiçi ödeme servislerini kullanıyor. Teröristler ayakta kalmak için yasadışı petrol ticareti, insan kaçakçılığı ve başka yasadışı faaliyetlerden edinilen gelirlerden de yararlanıyor.

    ‘MİLİTANLAR KİMYASAL SİLAH KULLANABİLİR’

    IŞİD bayrağı
    © AFP 2019 / DELIL SOULEIMAN
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    Teröristlerin saldırı gerçekleştirmek için yeni yöntemler geliştirdiğine dair güvenilir bilgiye sahip olduklarını belirten Bortnikov, militanların elinde kimyasal silah ve biyotoksin geliştirmek için gerekli malzeme, teknoloji ve altyapı olduğunu ifade etti.

    Bortnikov, militanların bu maddeleri bir yerden bir yere sevkiyat için insansız hava araçlarını kullandığını kaydetti.

    Bortnikov, modern bilgi teknolojilerinin teröristlere ideolojilerini yaymak için büyük imkânlar sunduğunu, anlık mesaj uygulamalarının da bu amaçla kullanıldığına dikkat çekti.

    Etiketler:
    Horasan Vilayeti, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), IŞİD, Militan, Aleksandr Bortnikov, Orta Asya, Sovyetler Birliği, Afganistan, Rusya
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