Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın milletvekili Natalya Poklonskaya, Kırım’ın Rusya’ya bağlı oluşunun mevcut ve gelecekteki Ukrayna devlet başkanlarının kabul etmesi gereken tarihsel bir gerçek olduğunu ifade etti.

© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO Ukrayna'da Zelenskiy yemin edip göreve başladı, ilk icraatı olarak parlamentoyu feshetti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dünkü göreve başlama töreninde Kırım’ın geri alınması ve Donbass’taki çatışmaların durdurulmasının başlıca görevi olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Poklonskaya, Zelenskiy’nin daha önceki Ukrayna devlet başkanlarının hatalarını tekrarlamaması gerektiğini belirtti.

Ukrayna’nın geliştirilmesi ve Moskova ile ilişkiler geliştirmesi konusunda Zelenskiy’e başarılar dileyen Poklonskaya, Kırım’ın Rusya’ya bağlı oluşunun kabul edilmesi gereken tarihsel bir gerçek olarak nitelendirdi.

Poklonskaya Kremlin’in de Rusya toprağı olan Kırım’ın aidiyetinin mevzu bahis olamayacağını daha önce birçok kez açıkladığını vurguladı.

Poklonskaya ayrıca "Arzu ederseniz Ukrayna Devlet Başkanı olarak kendi ülkenizin vatandaşlarına hitap edin, komşu ülkenize ise gözünüzü dikmeyin" dedi.