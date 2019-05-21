Poklonskaya'dan çiçeği burnunda Ukrayna liderine tavsiye: Kırım'ın Rusya toprağı olduğunu bir an önce kabullenin

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Poklonskaya, Zelenskiy’nin daha önceki Ukrayna devlet başkanlarının hatalarını tekrarlamaması gerektiğini belirtti.
Ukrayna’nın geliştirilmesi ve Moskova ile ilişkiler geliştirmesi konusunda Zelenskiy’e başarılar dileyen Poklonskaya, Kırım’ın Rusya’ya bağlı oluşunun kabul edilmesi gereken tarihsel bir gerçek olarak nitelendirdi.
Poklonskaya Kremlin’in de Rusya toprağı olan Kırım’ın aidiyetinin mevzu bahis olamayacağını daha önce birçok kez açıkladığını vurguladı.
Poklonskaya ayrıca "Arzu ederseniz Ukrayna Devlet Başkanı olarak kendi ülkenizin vatandaşlarına hitap edin, komşu ülkenize ise gözünüzü dikmeyin" dedi.
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