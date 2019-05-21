Peskov: ABD'nin olası yaptırımlarına rağmen Kuzey Akım'ın tamamlanacağından eminiz

Basın toplantısında Washington'un Kuzey Akım 2 projesine yaptırım uygulama eğilimini değerlendiren Peskov, "Proje, halihazırda birçok açıdan gerçekleştirildi ve projenin tamamlanıp Avrupalı doğalgaz tüketicilerinin menfaatine olacak şekilde hizmete gireceğinden eminiz" dedi.

ABD'nin Kuzey Akım 2'nin bir uluslararası proje olduğunu unutmaması gerektiğinin altını çizen Peskov, projede çok büyük uluslararası şirketler bulunduğunu, projenin finansmanının büyük oranda sağlandığını ve oldukça hızlı bir tempoyla ilerlediğini ifade etti.

Peskov, projenin Avrupa'nın enerji güvenliğinin sağlanması ve başta Almanya'dakiler olmak üzere Avrupalı üreticilerin ticari çıkarları açısından faydalı olduğunun, siyasetle bir ilgisi olmadığının altını çizerek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu projenin engellenmesine yönelik her türlü eylemin ABD'nin uzun süredir yaptığı gibi aleni haksız rekabetten başka bir şey olmadığını birçok kez söyledi" diye konuştu.

Peskov, bu tür haksız rekabetin hem Rusya hem de birçok AB ülkesi için kabul edilemez olduğunu vurguladı.

ABD Enerji Bakanı Rick Perry'nin dün Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le yaptığı görüşmede Washington'un Kuzey Akım 2 projesine yaptırım uygulama eğiliminde olduğunu söylemişti.