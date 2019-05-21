Rusya'dan Nestle'ye GDO'lu papaya davası

© REUTERS / Denis Balibouse Nestle, cilt sağlığı bölümünü yaklaşık 10.2 milyar dolara satıyor

Rospotrebnadzor, Nestle firmasının ürettiği Bystrov kahvaltılık yulaf ezmesi gevreğinin içinde genetiği değiştirilmiş papaya bitkisi özüne rastlandığı gerekçesiyle Nestle Rusya’ya idari ihlal davası açtı.

Rospotrebnadzor’a göre Nestle Rusya, ürünlerin içeriğinde buldurulması konusunda yaptırımlar bulunan maddelerden haberdar olmasına rağmen durum hakkında devleti bilgilendirmedi.

Dava, Rusya Federasyonu Anayasası’nın ‘üreticilere herhangi bir kural ihlalini takiben on gün içinde durumu devlete bildirmeyi zorunlu kılan’ 37. maddesi kapsamında görülecek.

Basında ürünün satışının Rospotrebnadzor tarafından durdurulduğu da duyurulmuştu.

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Nestle’nin basın dairesinden Rus basınına yapılan açıklamada Bystrov gevreğinde genetiği değiştirilmiş organizma kullanılmadığı belirtildi. Bunun yanında firma, tepkiler üzerine söz konusu gevreğin üretimini durdurduğunu da ekledi.

Nestle markası, Rusya’nın kahvaltılık gevrek pazarında oldukça mühim bir yer edinmiş durumda. Bystrov gevreği ise içerdiği yulaf, kurutulmuş meyveler, bal ve fındıkla tüketicilere tam teşekküllü bir kahvaltı deneyimi sunmayı hedefliyordu.

© Sputnik / Valeriy Melnikov Rusya: ABD'ye açacağımız dava üzerinde çalışıyoruz

Aynı zamanda marka; Rus pazarında hazır kahve, kakao, bebek maması ve daha birçok ürünün satışında da lider konumda.

Dünyanın en büyük yiyecek ve meşrubat şirketi olan Nestle, bugüne dek işçi hakları ihlali gibi birçok gerekçeyle çeşitli ülkelerde sıkça boykot edildi. Özellikle 80’li yıllarda Afrika ve Latin Amerika kıtasındaki gelişmemiş ülkelere sattığı süt tozu, markanın adını lekeleyen bir skandal olarak akıllara kazındı.

Marka, 2016 yılında kahve üretim zincirinde köle kullanımının olası olduğunu itiraf etti. Bunun yanı sıra firma Tayland’daki deniz ürünü zincirlerinde cebren çalıştırılan işçilerin bulunduğunu saptadığını da bildirdi.