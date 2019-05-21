Kayıt
19:12 21 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    A sign of the world's biggest food company Nestle is seen at their headquarters on October 17, 2013 in Vevey

    Rusya'dan Nestle'ye GDO'lu papaya davası

    © AFP 2019 / Fabrice Coffrini
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), ürettikleri Bystrov kahvaltılık gevreklerinin içinde GDO’lu papayabitkisi özü bulunduğu gerekçesiyle Nestle Rusya’ya dava açtı. Tepkiler sonrası gevreğin üretimi durdurulurken, firma suçlamaları reddetti.

    © REUTERS / Denis Balibouse
    Nestle, cilt sağlığı bölümünü yaklaşık 10.2 milyar dolara satıyor
    Rospotrebnadzor, Nestle firmasının ürettiği Bystrov kahvaltılık yulaf ezmesi gevreğinin içinde genetiği değiştirilmiş papaya bitkisi özüne rastlandığı gerekçesiyle Nestle Rusya’ya idari ihlal davası açtı.

    Rospotrebnadzor’a göre Nestle Rusya, ürünlerin içeriğinde buldurulması konusunda yaptırımlar bulunan maddelerden haberdar olmasına rağmen durum hakkında devleti bilgilendirmedi.

    Dava, Rusya Federasyonu Anayasası’nın ‘üreticilere herhangi bir kural ihlalini takiben on gün içinde durumu devlete bildirmeyi zorunlu kılan’ 37. maddesi kapsamında görülecek.

    Basında ürünün satışının Rospotrebnadzor tarafından durdurulduğu da duyurulmuştu.

    NESTLE: GDO’LU ÜRÜN YOK

    Nestle’nin basın dairesinden Rus basınına yapılan açıklamada Bystrov gevreğinde genetiği değiştirilmiş organizma kullanılmadığı belirtildi. Bunun yanında firma, tepkiler üzerine söz konusu gevreğin üretimini durdurduğunu da ekledi.

    Nestle markası, Rusya’nın kahvaltılık gevrek pazarında oldukça mühim bir yer edinmiş durumda. Bystrov gevreği ise içerdiği yulaf, kurutulmuş meyveler, bal ve fındıkla tüketicilere tam teşekküllü bir kahvaltı deneyimi sunmayı hedefliyordu.

    Sergey Ryabkov
    © Sputnik / Valeriy Melnikov
    Rusya: ABD'ye açacağımız dava üzerinde çalışıyoruz
    Aynı zamanda marka; Rus pazarında hazır kahve, kakao, bebek maması ve daha birçok ürünün satışında da lider konumda.

    Dünyanın en büyük yiyecek ve meşrubat şirketi olan Nestle, bugüne dek işçi hakları ihlali gibi birçok gerekçeyle çeşitli ülkelerde sıkça boykot edildi. Özellikle 80’li yıllarda Afrika ve Latin Amerika kıtasındaki gelişmemiş ülkelere sattığı süt tozu, markanın adını lekeleyen bir skandal olarak akıllara kazındı.

    Marka, 2016 yılında kahve üretim zincirinde köle kullanımının olası olduğunu itiraf etti. Bunun yanı sıra firma Tayland’daki deniz ürünü zincirlerinde cebren çalıştırılan işçilerin bulunduğunu saptadığını da bildirdi.

    Etiketler:
    GDO, açıklama, Mahkeme, Dava, Rospotrebnadzor, Nestle, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yarışmayı kazanan Anastasiya Popova (ortada), ikinci seçilen Yelizaveta Suturina (sağda), üçüncülük kazanan Tatyana Derbina (solda).
    Sibirya’da güzellerin yarıştığı Miss Çita 2019’dan kareler
    Karikatür
    Venezeülla'ya müdahale iddiası hatırlatılan Trump, 'ekonomik işgalden' yana olduğunu söyledi
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet