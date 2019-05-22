Rusya’da teröristlere evlerinde baskın

NAK, Kolçugino’da teröristlerin etkisiz hale getirildiği anların görüntülerini yayınladı. Videoda özel kuvvetlerin militanları bir evde sıkıştırdığı anlar görüldü.

Militanlar “Teslim ol” çağrılarına rağmen güvenlik güçlerine ateş açtı. Özel kuvvetlerin karşılık vermesi sonucunda da militanlar öldürüldü. Olayda güvenlik güçleri arasından kayıp verilmedi.

NAK’a göre bir terör örgütüne bağlı militanlar, yurtdışındaki komutanları ile irtibat kuruyor ve evde terör saldırısına hazırlanıyordu.

Daha önce kentte terörle mücadele operasyonunun başlatıldığı belirtildi. Operasyon sırasında teröristlerin bulunduğu bölge yakınlarındaki siviller tahliye edilmişti.