Rusya’nın altın üretimi geçen  yıldan bu yana yüzde 13 arttı

Rusya Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre ülkede yılın ilk çeyreğindeki altın üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12.6 artış gösterdi.

Rusya’nın altın üretimi ocak- mart döneminden geçen yılın aynı dönemine kıyasla 51.61 tondan, 58.12 tona yükseldi.

Aynı dönemde çıkarılan altın miktarı ise 39.78 tondan 45.95 tona ulaştı.

Bunun yanında ülkenin gümüş üretimi yüzde 11 gerileyerek, 223.38 tonda sınırlı kaldı.

Rusya, küresel altın madenciliği sıralamasında Avusturalya ve Çin’den sonra üçüncü sırada yer alıyor. Geçtiğimiz 20 yılda Rusya, altın üretim hacmini neredeyse ikiye katladı.

Dünyanın en geniş yüzey hacmine sahip ülkesi olan Rusya, Avrupa’ya kıyasla yüzde 83 daha fazla altın madeni çıkartıyor. Rus madenciler, 2030 yılına dek altın üretim hacmini 400 tona ulaştırmayı hedefliyor.

Geçen yıllarda Rus kıymetli maden şirketi Polymetal yönetimindeki The Svetloye madeni, dünyanın maden çıkarma maliyeti en düşük altın madeni olarak belirlenmişti. Ülkenin uzak doğu yakasında yer alan madende altının onsu (28,3 gram) 2018 verilerine göre 425 dolara (yaklaşık 2500 Türk lirası) mal oluyor.