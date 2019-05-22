Rus Dışişleri: Suriye’deki kimyasal silah olayları ile ilgili suçlama değil soruşturma yapılmalı

ABD VE MÜTTEFİKLERİ ÇAĞRILARA TEPKİSİZ KALIYOR
Ryabkov, “Militanların, teröristlerin sürekli olarak kimyasal madde kullanarak provokasyon hazırlığı yaptıklarına dair elimizde bilgiler var. Amerikalı meslektaşlarımız ve müttefikleri verdiğimiz bu bilgilere gösteriş yaparcasına tepki vermiyor. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nde (OPCW), kimyasal silahların yasaklanması anlaşmasına aykırı olarak sözüm ona bir ilişkilendirme mekanizması kuruldu. Görünürde bu mekanizma, Batılı ülkeler tarafından siyasi olarak formüle edilmiş tutumlar göz önünde tutularak harekete geçecek. Biz zehirli maddeleri kullanma olasılığının olduğu her olayın soruşturulmasından yanayız. Ancak bu yaftalama değil, gerçek bir soruşturmaolmalı” diye konuştu.
Soruşturmanın olay yerine gidilmesini, yerinde görgü tanıklarının dinlenmesini, kanıtların toplanmasını ve korunmasını öngördüğüne dikkat çeken Ryabkov, şöyle devam etti:
Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye yönetiminin yeniden 'kimyasal silah kullandığının' belirtilerini gördüklerini açıklamış ve böyle bir durumda derhal uygun yanıt verileceği yönündeki uyarısını yinelemişti.
RUSYA, 'KİMYASAL SALDIRI MİZANSENİ HAZIRLANIYOR' DEMİŞTİ
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu açıklamasından saatler önceyse Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Heyet Tahrir eş-Şam (El Nusra) militanlarının, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ni suçlamak üzere sahte kimyasal saldırı haberlerinin yapılması amacıyla ‘kimyasal kanat’ adını alan yeni bir yapı kurduğunu duyurmuştu.
Militanların, Carcanaz köyü ve Serakab şehrinde ‘kimyasal saldırı’ mizansenini gerçekleştirmeyi planladığını belirten merkez başkanı Kupçişin, bu amaçla bu iki yere sığınmacıların getirildiğini kaydetmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)