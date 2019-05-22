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19:28 22 Mayıs 2019
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    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov

    Rus Dışişleri: Suriye’deki kimyasal silah olayları ile ilgili suçlama değil soruşturma yapılmalı

    © Sputnik / Vitaliy Belousov
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Moskova’nın Suriye’de kimyasal silahların kullanıldığı tüm olayların soruşturulmasından yana olduğunu, fakat bu olaylarla ilgili suçlamalar yöneltilmeden, gerçek anlamda soruşturma yapılması gerektiğini belirtti.

    İdlib'in Eriha kasabasında bir El Nusra Cephesi mensubu
    © REUTERS / Khalil Ashawi
    Rusya: İdlib'deki militanlar iki yerde kimyasal saldırı mizanseni planlıyor
    Moskova’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ryabkov, Rusya’nın Suriye’de kimyasal silahların kullanıldığı tüm olayların soruşturulmasından yana olduğunu, fakat bu olaylarla ilgili suçlamalar yöneltilmeden, gerçek anlamda soruşturma yapılması gerektiğini söyledi.

    ABD VE MÜTTEFİKLERİ ÇAĞRILARA TEPKİSİZ KALIYOR

    Ryabkov, “Militanların, teröristlerin sürekli olarak kimyasal madde kullanarak provokasyon hazırlığı yaptıklarına dair elimizde bilgiler var. Amerikalı meslektaşlarımız ve müttefikleri verdiğimiz bu bilgilere gösteriş yaparcasına tepki vermiyor. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nde (OPCW), kimyasal silahların yasaklanması anlaşmasına aykırı olarak sözüm ona bir ilişkilendirme mekanizması kuruldu. Görünürde bu mekanizma, Batılı ülkeler tarafından siyasi olarak formüle edilmiş tutumlar göz önünde tutularak harekete geçecek. Biz zehirli maddeleri kullanma olasılığının olduğu her olayın soruşturulmasından yanayız.  Ancak bu yaftalama değil, gerçek bir soruşturmaolmalı” diye konuştu.

    Soruşturmanın olay yerine gidilmesini, yerinde görgü tanıklarının dinlenmesini, kanıtların toplanmasını ve korunmasını öngördüğüne dikkat çeken Ryabkov, şöyle devam etti:

    Suriye'deki militanların patlayıcı ve kimyasal maddeler oluşturmak için kullandığı düzeneklerin Rusya'da hazırlanan bir maketi
    © Sputnik / Sergey Mamontov
    ABD: Suriye yönetiminin yeniden kimyasal silah kullandığına dair belirtiler görüyoruz
    “Şam’ı kimyasal silah kullanmakla suçlamaya çalıştıkları önceki olaylarda bu söylediklerimden hiç biri yapılmadı. Neticede bir zamanlar bu alanda en etkili ve en başarılı uluslararası kuruluş olan OPCW’ye duyulan güven baltalanmış oldu. Washington’un kendi siyasi tercihleri doğrultusunda genel olarak kabul görmüş evrensel mekanizmaları kırma yolunda devam etmesini istemeyiz. Şam’daki meşru yönetime yönelik yasadışı adımlar için bahane aramak yerine kurallara göre oynanmalı ve normal bir teknik çalışma yapılmalı.”

    Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye yönetiminin yeniden 'kimyasal silah kullandığının' belirtilerini gördüklerini açıklamış ve böyle bir durumda derhal uygun yanıt verileceği yönündeki uyarısını yinelemişti.

    RUSYA, 'KİMYASAL SALDIRI MİZANSENİ HAZIRLANIYOR' DEMİŞTİ

    ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu açıklamasından saatler önceyse Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Heyet Tahrir eş-Şam (El Nusra) militanlarının, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ni suçlamak üzere sahte kimyasal saldırı haberlerinin yapılması amacıyla ‘kimyasal kanat’ adını alan yeni bir yapı kurduğunu duyurmuştu.

    Militanların, Carcanaz köyü ve Serakab şehrinde ‘kimyasal saldırı’ mizansenini gerçekleştirmeyi planladığını belirten merkez başkanı Kupçişin, bu amaçla bu iki yere sığınmacıların getirildiğini kaydetmişti.

    Etiketler:
    Kimyasal silah, Sergey Ryabkov, Kimyasal, Suriye, Rusya
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