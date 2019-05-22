Matviyenko: Türkiye S-400 teslimatından vazgeçmeyecek

Türkiye’ye teslim süreci devam eden S-400 füze savunma sistemleri ile ilgili son gelişmeler ışığında açıklama yapan Matviyenko, Ankara’nın sorumsuzca hareket edip S-400’lerin teslimatından vazgeçemeyeceğini kaydetti.
'TÜRK YETKİLİLER DAHA ÖNCE DE AÇIKLAMIŞTI'
Daha önce Türk yetkililer, S-400’leri satın alma planlarından geri dönüş olmayacağını ve füze savunma sistemlerinin ilk teslimatının önümüzdeki temmuzda yapılmasının beklendiğini açıklamıştı.
Diğer yandan ABD, S-400’lerin NATO standartlarına uyumlu olmadığını ileri sürerek, Türkiye’yi geri adım atmazsa Lockheed Martin’in F-35 programından ihraç etmek, vaat edilen 100 adet F-35’i uçağını teslim etmemek ve 2017’de çıkarılan ‘Amerika Düşmanlarına Yaptırımla Mücadele Yasası’ (CAATSA) kapsamında yaptırım uygulamakla tehdit ediyor.
Son olarak ABD, Türkiye’ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin alımından vazgeçerek, Amerikan yapımı Patriot sistemlerine dönmesi için iki haftalık süre tanıdığını açıklamıştı.
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