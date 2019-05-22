Matviyenko: Türkiye S-400 teslimatından vazgeçmeyecek

Türkiye’ye teslim süreci devam eden S-400 füze savunma sistemleri ile ilgili son gelişmeler ışığında açıklama yapan Matviyenko, Ankara’nın sorumsuzca hareket edip S-400’lerin teslimatından vazgeçemeyeceğini kaydetti.

Matviyenko, “Onlar (Türk yetkililer) anlaşma imzaladı, taahhüt üstlendi ve her ne kadar saygın olursa olsun herhangi bir devletin baskısıyla sorumsuzca davranamazlar (ve sistemleri satın almaktan vazgeçemezler). Ve Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) bunu birçok kez dile getirdi” diye konuştu.

'TÜRK YETKİLİLER DAHA ÖNCE DE AÇIKLAMIŞTI'

Daha önce Türk yetkililer, S-400’leri satın alma planlarından geri dönüş olmayacağını ve füze savunma sistemlerinin ilk teslimatının önümüzdeki temmuzda yapılmasının beklendiğini açıklamıştı.

Diğer yandan ABD, S-400’lerin NATO standartlarına uyumlu olmadığını ileri sürerek, Türkiye’yi geri adım atmazsa Lockheed Martin’in F-35 programından ihraç etmek, vaat edilen 100 adet F-35’i uçağını teslim etmemek ve 2017’de çıkarılan ‘Amerika Düşmanlarına Yaptırımla Mücadele Yasası’ (CAATSA) kapsamında yaptırım uygulamakla tehdit ediyor.

Son olarak ABD, Türkiye’ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin alımından vazgeçerek, Amerikan yapımı Patriot sistemlerine dönmesi için iki haftalık süre tanıdığını açıklamıştı.