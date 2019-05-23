Rusya'da 'Yeşil alana kilise istemiyoruz' diyen halkın istediği oldu: Park, park olarak kalacak

Yekaterinburg Valisi Yevgeniy Kyuvaşev, Instagram’dan yaptığı açıklama ile oylamaya katılanların yüzde 58’inin kilisenin başka yere inşa edilmesini istediğini, yüzde 78’inin de yer seçiminin doğru olmadığını söylediğini aktardı.
Kyuvaşev, “Bu veriler yer seçiminde hata yapıldığını, vatandaşların düşüncelerinin tam anlamıyla dikkate alınmadığını gösterdi. Daha uygun bir yer bulunup orada Yekaterinburglu Hristiyanların uzun zamandır istediği kilise inşa edilmeli” ifadelerini kullandı.
Rus kamuoyu araştırma merkezinin gerçekleştirdiği oylamada kent sakinlerinin yalnızca yüzde 10’u fikri destekledi.
NE OLMUŞTU?
1.5 milyon nüfuslu kentteki yeşil alanın ortadan kaldırılacağı gerekçesiyle dört gün süren ve binlerce kişinin katıldığı protestolar, inşaat çalışmaları yapılacak alanın tel örgülerle kapatılmasının ardından hareketlenmişti.
Geceleri de süren protestolarda 96 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 36’sı hakkında polise karşı gelmekten 2 ilâ 10 gün tutuklanma kararı verilmişti. Putin de protestoların hareketlenmesinin ardından halk oylaması talimatı vermişti ve inşaat çalışmaları durdurulmuştu.
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