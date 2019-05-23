Rusya'da 'Yeşil alana kilise istemiyoruz' diyen halkın istediği oldu: Park, park olarak kalacak

Rusya’nın Yekaterinburg kentinde yeşil alana yapılacak kilisenin protestolara neden olmasının ardından gerçekleştirilen halk oylamasının sonucu doğrultusunda, Vali Yevgeniy Kyuvaşev kilise için yeni bir yer bulunması gerektiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 16 Mayıs’ta, Sovyetler Birliği döneminde 1930’da yıkılan kilisenin yerine yapılması planlanan Kutsal Yekaterina Kilisesi’nin yol açtığı protestoların dördüncü gününde konuyla ilgili halk oylaması yapılması gerektiğini söylemişti.

Yekaterinburg Valisi Yevgeniy Kyuvaşev, Instagram’dan yaptığı açıklama ile oylamaya katılanların yüzde 58’inin kilisenin başka yere inşa edilmesini istediğini, yüzde 78’inin de yer seçiminin doğru olmadığını söylediğini aktardı.

Kyuvaşev, “Bu veriler yer seçiminde hata yapıldığını, vatandaşların düşüncelerinin tam anlamıyla dikkate alınmadığını gösterdi. Daha uygun bir yer bulunup orada Yekaterinburglu Hristiyanların uzun zamandır istediği kilise inşa edilmeli” ifadelerini kullandı.

Rus kamuoyu araştırma merkezinin gerçekleştirdiği oylamada kent sakinlerinin yalnızca yüzde 10’u fikri destekledi.

NE OLMUŞTU?

© AFP 2019 / LUDOVIC MARIN Paris'te 72 milyon euroluk proje: Eyfel Kulesi'ne devasa bahçe geliyor

Kutsal Yekaterina Kilisesi’nin inşa edilmesi konusu ilk kez 2010 yılında gündeme gelmişti. Kilisenin Yekaterinburg’un kuruluşunun 300. yıldönümü anısına yeniden inşa edilmesi ve 2023’te açılması planlanıyordu.

1.5 milyon nüfuslu kentteki yeşil alanın ortadan kaldırılacağı gerekçesiyle dört gün süren ve binlerce kişinin katıldığı protestolar, inşaat çalışmaları yapılacak alanın tel örgülerle kapatılmasının ardından hareketlenmişti.

Geceleri de süren protestolarda 96 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 36’sı hakkında polise karşı gelmekten 2 ilâ 10 gün tutuklanma kararı verilmişti. Putin de protestoların hareketlenmesinin ardından halk oylaması talimatı vermişti ve inşaat çalışmaları durdurulmuştu.