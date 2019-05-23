Peskov: Putin, hakkında yapılan karikatürlerle ilgilenmiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, hakkında yapılan karikatür ve çizimlerle ilgilenmediğini söyledi.

BBC ‘Vladimir Putin’le Bu Akşam’ isimli, Putin’e benzeyen bir animasyon karakterinin sunacağı bir talk-show’un yayınlanacağını duyurdu.

Konuyla ilgili Govorit Moskva radyosuna konuşan Peskov “Putin hakkında çok kitap yazıldı, karikatür çizildi, kukla ve çizimler yapıldı. Putin ne hakkında yazılan kitabı okudu ne de karikatüre baktı. Karikatürlere benzemeye çalışan Putin değil. Karikatürler Putin’e benzemeli” dedi.

BBC’nin programı ile ilgili bilgileri olduğunu belirten Peskov “Putin’in bu konuda kendi duruşu var. O, karikatürleri örnek almaması, ancak karikatürlerin onu örnek alması gerektiğini düşünüyor. Putin’in görüşü bu yönde” ifadelerini kullandı.

‘İZİN ALINMADI’

Peskov, program için Putin imgesinin kullanılması yönünde Kremlin’den izin alınıp alınmadığı yönündeki soruya da “Hayır, bize başvurulmadı” dedi.

Daha önce Putin’in kuklası 1994-2002 yılları arasında yayınlanan ve ünlü politikacılarla iş insanlarının kuklalarının yer aldığı ‘Kuklı’ (Kuklalar) programında kullanılmıştı.