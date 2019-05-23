Rusya Dışişleri: Türkiye'yle yapılan İdlib anlaşmasına tamamen bağlıyız, sadece teröristleri hedef alıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülkesinin, Türkiye'yle yapılan İdlib anlaşmasına tamamıyla bağlı olduğunu söyleyip Rus hava güçlerinin İdlib'de teröristlerin mevzilelerini vurmasının bu anlaşmanın ihlali anlamına gelemeyeceğini vurguladı.

Düzenlediği basın toplantısında yöneltilen bir soru karşısında Zaharova, "Rus tarafı, 17 Eylül 2018 tarihli memorandum (Soçi Mutabakatı) da dahil olmak üzere, Türklerle yapılmış İdlib ilintili anlaşmaların yerine getirilmesine tamamen bağlı" dedi.

Zaharova, Rus hava güçlerinin sadece İdlib'in güney bölgelerinde teröristlerin aktif olduğu yerlerde baskılanması için Suriye ordusuna gerekli olan desteği verdiğini de belirtti ve şunları söyledi:

"Bunlar (teröristlere yönelik hava saldırıları) sınırlandırılmış önlemler. Suriye ordusu ve Rusya hava güçlerinin eylemleri, istihbarat birimleri tarafından doğrulanmış terörist tesislerine yönelik. Bunlarla aynı yerde sivil unsurların bulunması imkansız."

© AFP 2019 / OMAR HAJ KADOUR 'İdlib’de istikrar Türkiye ve Rusya arasındaki dengeye dayanıyor'

Rusya ve Türkiye’nin Soçi'de imzaladıkları mutabakata göre, radikal terör örgütlerinin İdlib'deki silahsızlandırılmış tampon bölgeden çekilmesi gerekiyordu. Ancak sürenin 15 Ekim 2018'de dolmasına rağmen bu örgütlerin üyelerinin hepsi buradan çekilmiş değil. Hatta İdlib'in büyük bölümü hâlâ teröristlerin kontrolünde.

Buna karşın Rusya lideri Vladimir Putin de dahil olmak üzere Rus yetkililer, Türkiye'nin, mutabakatın sahada uygulanması için elinden geleni yaptığına ve bunun kolay bir iş olmadığına vurgu yaptı. Fakat terörist grupların İdlib'deki varlığına 'sonsuza dek tahammül edilemeyeceği' yönünde Rusya'dan gelen mesajlar, son dönemde sıklaşmaya başladı.

Soçi Mutabakatı, Suriye ordusunun Rusya'nın desteğiyle İdlib'i terörist gruplardan temizleyecek bir operasyona hazırlandığı dönemde imzalanmıştı.

Bu arada radikal terör örgütlerinin hedef alınmasını, hiçbir anlaşma yasaklamıyor.