Rusya Dışişleri: Türkiye'yle yapılan İdlib anlaşmasına tamamen bağlıyız, sadece teröristleri hedef alıyoruz

Zaharova, Rus hava güçlerinin sadece İdlib'in güney bölgelerinde teröristlerin aktif olduğu yerlerde baskılanması için Suriye ordusuna gerekli olan desteği verdiğini de belirtti ve şunları söyledi:
"Bunlar (teröristlere yönelik hava saldırıları) sınırlandırılmış önlemler. Suriye ordusu ve Rusya hava güçlerinin eylemleri, istihbarat birimleri tarafından doğrulanmış terörist tesislerine yönelik. Bunlarla aynı yerde sivil unsurların bulunması imkansız."
Buna karşın Rusya lideri Vladimir Putin de dahil olmak üzere Rus yetkililer, Türkiye'nin, mutabakatın sahada uygulanması için elinden geleni yaptığına ve bunun kolay bir iş olmadığına vurgu yaptı. Fakat terörist grupların İdlib'deki varlığına 'sonsuza dek tahammül edilemeyeceği' yönünde Rusya'dan gelen mesajlar, son dönemde sıklaşmaya başladı.
Soçi Mutabakatı, Suriye ordusunun Rusya'nın desteğiyle İdlib'i terörist gruplardan temizleyecek bir operasyona hazırlandığı dönemde imzalanmıştı.
Bu arada radikal terör örgütlerinin hedef alınmasını, hiçbir anlaşma yasaklamıyor.
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