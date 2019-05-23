Zaharova: Türkiye-Suriye sınırının güvenliği, Suriye'nin egemenliği ihlal edilmeden sağlanmalı

Haftalık basın toplantısı düzenleyen Zaharova, Türkiye-Suriye sınırındaki durumun normalleştirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zaharova, "Bu konuyla ilgili tüm mutabakatlar temelinde, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kesin olarak saygı gösterilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Bu ilkeleri ihlal eden eylemler, Suriye'de sağlam ve uzun vadeli istikrar için temel oluşturulmasını engeller" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sınır bölgesinde 30 kilometrelik bir tampon bölge kurulması gerektiğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgenin Türkiye'nin kontrolü altında olması koşuluyla bu öneriye sıcak bakacaklarını belirtmişti.