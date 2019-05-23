'Rusya'nın Libya'ya paralı asker gönderdiği haberleri propaganda'

Tüm tarafların, BM’nin kabul ettiği kararlar çerçevesi içinde hareket edilmesi gerektiğini anladığını kaydeden Dengov, “Libya’ya yönelik silah ambargosu uygulanıyor. Türkiye yönetiminin doğrudan bu ambargoyu ihlal edecek kadar düşüncesiz olduğunu sanmıyorum. Bunun, propagandanın bir parçası olduğunu düşünüyorum. Belki bunu, çatışmayı körüklemek ve barışçıl çözümün elde edilmesine uygun havanın oluşmasını engellemek için yeni provokasyona ilgi duyan kişiler veya ülkeler yapıyor” dedi.
Libya’da eşsiz bir sürecin yaşandığını dile getiren Dengov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Herhangi bir anlaşmaya varılır varılmaz medyada ya da bazı ülkelerde, bu anlaşmaya karşı koymak için sahte bilgiler çıkıyor. Demek ki birileri buna ilgi duyuyor. Libya’da aralıksız kaosa desteğin verilmesine ilgi duyanlar tespit edilmeli, sonra buna göre hareket edilmeli”.
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