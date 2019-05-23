'Rusya'nın Libya'ya paralı asker gönderdiği haberleri propaganda'

Sputnik’e konuşan Dengov, “Medyada, uluslararası toplulukta, Libya’daki süreçlere farklı yaklaşan ve enformasyonu manipüle etmeye çalışan çeşitli aktörler var. Doğrulanan bilgi var, doğrulanmayan bilgi var. Bugün bunun gerçekleştiğine dair tek bir resmi kaynaktan teyit almadık. Evet gizli ticaret yapanlar, sevkiyat gerçekleştirenler var, güya Rusya’nın oraya neredeyse bin kişilik bir birlik gönderdiğini anlatanlar var. Tüm bunlar doğrulanmayan bilgi, bu bilgilere başvurmak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Tüm tarafların, BM’nin kabul ettiği kararlar çerçevesi içinde hareket edilmesi gerektiğini anladığını kaydeden Dengov, “Libya’ya yönelik silah ambargosu uygulanıyor. Türkiye yönetiminin doğrudan bu ambargoyu ihlal edecek kadar düşüncesiz olduğunu sanmıyorum. Bunun, propagandanın bir parçası olduğunu düşünüyorum. Belki bunu, çatışmayı körüklemek ve barışçıl çözümün elde edilmesine uygun havanın oluşmasını engellemek için yeni provokasyona ilgi duyan kişiler veya ülkeler yapıyor” dedi.

Libya’da eşsiz bir sürecin yaşandığını dile getiren Dengov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Herhangi bir anlaşmaya varılır varılmaz medyada ya da bazı ülkelerde, bu anlaşmaya karşı koymak için sahte bilgiler çıkıyor. Demek ki birileri buna ilgi duyuyor. Libya’da aralıksız kaosa desteğin verilmesine ilgi duyanlar tespit edilmeli, sonra buna göre hareket edilmeli”.