Peskov'dan May yorumu: İkili ilişkilerin gelişmesine katkı sunduğunu hatırlamıyorum

© Sputnik / Vitaliy Podvitski İngiltere Başbakanı May, 7 Haziran'da görevi bırakıyor

Peskov'a basın toplantısı sırasında May'in ikili ilişkilerde oynadığı rol soruldu.

Peskov, "Şu anda hatırladığım kadarıyla, maalesef, Rusya ve İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sunduğuna dair bir girişim hatırlamıyorum. Aksine, May'in başbakanlığı, ikili ilişkiler açısından son derece zor geçen bir dönem oldu" dedi.

Peskov, May'in istifa kararına Kremlin'in nasıl baktığı sorusu üzerine de şu yanıtı verdi: "Şu anda bu konuda konuşmaya hazır değilim. Elbette, İngiltere ve AB'deki durumu kaçınılmaz biçimde etkileyen Brexit'le ilişkili süreçleri büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Zira her şeyden önce AB, bizim ana ticari ve ekonomik partnerimiz. Bu nedenle Rusya, öngörülebilir, istikrarlı ve gelişen bir partneri olmasına ilgi gösteriyor."

İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran'da istifa edeceğini açıklmış ve konu hakkında Kraliçe'yi bilgilendirdiğini belirtmişti.

May'in parlamentoya sunmaya hazırlandığı yeni Brexit anlaşmasına kendi partisinden de tepkiler gelmiş ve 'görevi bırak' çağrıları artmıştı.