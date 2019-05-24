Kosaçev: Rusya'da hiç kimse May istifa ettiği için ağlamaz

© Sputnik / Vitaliy Podvitski İngiltere Başbakanı May, 7 Haziran'da görevi bırakıyor

Facebook hesabından açıklama yapan Kosaçev, May'in istifasının beklenmedik değil, aksine İngiliz basını ve kamuoyu tarafından talep edilen bir gelişme olduğunu kaydetti.

May'in Rusya-İngiltere ilişkilerinin geleceği açısından bir anlam ifade etmediğini söyleyen Kosaçev, "May'in başbakanlık dönemi, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesinden 'yüksek ihtimalle' Moskova'nın suçlu olduğunu belirtip onlarca Rus diplomatı sınır dışı etmesiyle hatırlanacak" diye vurguladı.

May'in bu tutumunu İngiliz Başbakan'ın 'diplomatik ve siyasi ustalık bilgisi' olarak niteleyen ve bunun Rusya söz konusu olduğunda kanıt arama ihtiyacı hissetmeyen Avrupa ülkeleri için bir kılavuz görevi gördüğünü belirten Rus senatör, "Bu nedenle, May'in gidişi nedeniyle Rusya'da gözyaşı akacağını sanmıyorum" dedi.



İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran'da istifa edeceğini açıklamış ve konu hakkında Kraliçe'yi bilgilendirdiğini belirtmişti.

May'in parlamentoya sunmaya hazırlandığı yeni Brexit anlaşmasına kendi partisinden de tepkiler gelmiş ve 'görevi bırak' çağrıları artmıştı.