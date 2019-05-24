Rusya: İdlib’de kimyasal saldırı olduğu bilgisi kinik bir yalan

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Suriye’nin İdlib bölgesinde kimyasal saldırı olduğu açıklamasını reddeden Rusya Savunma Bakanlığı, bu tür açıklamaların, Beyaz Miğferler tarafından bile doğrulanmayan utanmaz bir yalan olduğunu belirtti.

© Sputnik / Vitaliy Belousov Rus Dışişleri: Suriye’deki kimyasal silah olayları ile ilgili suçlama değil soruşturma yapılmalı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “ABD Dışişleri Bakanlığı’nın dünyaya, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde ‘kimyasal saldırı belirtilerine’ dair yeni yalanı dayatma çabası artık şaşkınlık yaratmıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, 19 Mayıs günü Suriye’de ‘kimyasal saldırı’ olduğu açıklamasının İngiltere’deki İnsan Hakları Gözlemevi ve Beyaz Miğferler dolandırıcıları tarafından bile açık bir şekilde yalanlanması bu açıklamaya özel bir kinizm katıyor” dedi.

Konaşenkov, bu Batı yanlısı örgütlerin dahi, bu 'fake' (sahte) saldırının yeri, sonuçları ve yaralılar hakkında ellerinde hiçbir bilginin olmadığını açıkladığının altını çizdi.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye yönetiminin yeniden 'kimyasal silah kullandığının' belirtilerini gördüklerini açıklamış ve böyle bir durumda derhal uygun yanıt verileceği yönündeki uyarısını yinelemişti.