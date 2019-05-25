İstanbul'da alıkonulan Streamline gemisinin Rus mürettebatı ülkesine döndü

© Sputnik / Oleg Lastochkin İstanbul'da alıkonulan Rus gemisinin mürettebatı değiştirilecek

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada, "Yaklaşık bir yıldır Streamline yük gemisinde fiilen esir kalan altı Rus denizci nihayet kıyıya çıkarak ülkelerine dönebildi. Rus mürettebatın durumu, birkaç hafta önce, Haziran 2018'de Ruslarla istihdam sözleşmesi imzalayan Türk şirketi Akça Holding ve acente şirketi Gandol Marine'in içme suyu, gıda ürünleri ve tıbbi yardım da dahil olmak üzere gemi ve mürettebatın bakımını tamamen durdurduktan sonra ciddi şekilde kötüye gitmişti" denildi.

Rus başkonsolosluğu, Akça Holding'le çalışmayı planlayan Rus denizcileri dikkatli olmaları konusunda da uyardı.

NE OLMUŞTU?

© Sputnik / Oleg Lastochkin İstanbul'da alıkonulan gemi mürettebatından bir kişi Rusya'ya döndü

Rusya'nın Rostov-na-Donu kentinden İstanbul'a tamirat için gelen Streamline gemisi Haziran 2018'de armatörünün borcu nedeniyle mürettebatıyla birlikte tutuklanmıştı. Geminin mürettebatı o tarihten bu yana evlerine dönemiyor ve maaşlarını alamıyordu.

Daha önce mahkemenin yarın yapılacak olan duruşmasında alıkonulan gemiyi serbest bırakma ihtimalinin de değerlendirileceği belirtilmişti.

Ekim ayında Akça Shipping'in sahibi Cezmi Akça Sputnik'e, eski gemi operatörü tarafından imzalanan sahte bir kira sözleşmesi ve geminin tutuklanmasına neden olan borçla bağlantılı olarak süren davanın bitmesini beklediklerini ve bir ay içinde mürettebata olan borçlarını ödeyeceklerini söylemişti. Ancak, mürettebata herhangi bir ödeme yapılmadı.