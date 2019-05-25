Poklonskaya: Rusya'nın Suriye'ye desteği, dostluğumuzun geleceği açısından çok önemli

Rusya'nın Suriye'ye verdiği desteğin hem genel hem de jeopolitik anlamda önem taşıdığını belirten Poklonskaya, iki ülke arasındaki dostluğun geleceğinin Suriyelilerin Rus desteğini hissetmesine bağlı olduğunu kaydetti. Rus vekil, Esma Esad'ı asalet ve iyilik timsali olarak niteledi.

Sputnik'e demeç veren Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili ve eski Kırım Başsavcısı Natalya Poklonskaya, "Başta savaş cehennemini gören çocuklar olmak üzere, Suriye'nin halkının Rusya'nın desteğini nasıl hissettiği jeopolitik açıdan çok önemli ve iki ülke dostluğunun geleceği buna bağlı" dedi.

Suriye krizine bizzat savaşmayan ancak bundan kazanç sağlayan okyanus ötesindeki güçlerin ihtiyaç duyduğunu belirten Poklonskaya, Suriye'nin savaşın pençesinden kurtulacağından ve her şeyin yoluna gireceğinden emin olduğunu vurguladı.

'ESMA ESAD ASALET VE İYİLİK TİMSALİ'

Poklonskaya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın asalet ve iyilik timsali olduğunu kaydetti.

Suriye ziyareti sırasında Esma Esad'la görüştüğünü ve çok güzel izlenimler edindiğini anlatan Poklonskaya, "Bence Esma Esad, modern first lady'ler arasında asalet, iyilik ve güzellik timsali" diye konuştu.

Suriye halkının Esma Esad'a sevgi beslediğini ve saygı duyduğunu söyleyen Rus vekil, Suriyeli çocukların Esma Esad sayesinde tedavi için Rusya'ya gidebildiğinin altını çizdi.