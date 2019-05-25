Rusya: Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'nin Kerç Boğazı olayına bakma yetkisi yok

Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'nin Rusya'nın Kerç Boğazı'ndaki gerilim sonrası gözaltına aldığı 24 Ukraynalı denizciyi serbest bırakmasına ve 3 Ukrayna gemisini iade etmesine ilişkin kararına tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı, ITLOS'un bu olay hakkında 1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre hareket edemeyeceğini vurguladı.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova Rusya: Alıkonulan Ukrayna gemilerinde eyleme hazır ve standardı aşan silah ile mühimmat vardı

BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde Kerç Boğazı olayının çözümü için öngörülen prosedürlerin uygulanamaz olduğunu ve mahkemenin bu alanda yetki sahibi olmadığını belirten bakanlık, "Daha önce Rus tarafınca birçok kez dikkat çekildiği üzere, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin imzalanması ve onaylanması sırasında hem Rusya hem de Ukrayna tarafından yapılan beyanlar, sözleşmede öngörülen prosedürlerin Kerç Boğazı olayının çözümü için uygulanmasını imkansız kılıyor" ifadelerini kullandı.

© Sputnik / Grigory Sysoev Putin: Kerç boğazında olanlar Poroşenko tarafından seçimler öncesi hazırlanmış bir provokasyon

Ukrayna'nın Kerç Boğazı'na ilişkin Rus mevzuatına uymadığı için olayın yaşandığının da altını çizen bakanlık, Kiev yönetimine gelecekte bunu göz önüne alarak hareket etme çağrısı yaptı.

KERÇ BOĞAZI'NDA NELER YAŞANDI?

Geçen yıl Ukrayna'ya ait 3 askeri geminin 25 Kasım sabahı Rus karasularına girip, hiçbir çağrıya uymadan Kerç Boğazı'na doğru ilerlemesi nedeniyle Rusya, o bölgedeki birliklerini alarma geçirmişti. Moskova ayrıca, Kerç Boğazı'ndaki Kırım Köprüsü'nün altına bir tanker yerleştirip güvenlik nedeniyle buradaki trafiği bir süre için durdurmuştu.

Rus sınır muhafızları sınırı ihlal eden Ukraynalı denizcileri durdurmak için silah kullanmak zorunda kalmıştı. El konulan gemilerde 2'si Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) personeli toplam 24 Ukraynalı denizci gözaltına alınmış, ardından Rus ulusal sınırını ihlal ettikleri gerekçesiyle mahkeme kararıyla tutuklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kerç boğazında olanların Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko tarafından mart ayındaki Ukrayna devlet başkanı seçimleri öncesinde yapılmış bir provokasyon olduğunu açıklamıştı.