Rus senatör: Rusya, Karadeniz’deki olayla ilgili duruşunu bozmamalı

Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi tırmandıran, Kerç Boğazı'nda yaşanan olayla ilgili verdiği kararın hukuka aykırı olduğunu belirten Rus senatör Kosaçev, Rusya’nın bu konudaki duruşunu bozmaması gerektiğini vurguladı.

© REUTERS / Pavel Rebrov Rusya: Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'nin Kerç Boğazı olayına bakma yetkisi yok

Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'nin (ITLOS) Rusya'nın Kerç Boğazı'ndaki gerilim sonrası gözaltına aldığı 24 Ukraynalı denizciyi serbest bırakmasına ve 3 Ukrayna gemisini iade etmesine ilişkin kararını Facebook hesabından yaptığı bir paylaşımla yorumladı. Mahkemenin kararının hukuka aykırı olduğunu belirten Kosaçev, Rusya’nın bu konudaki duruşunu bozmaması gerektiğini vurguladı.

Rus senatör, “Rusya daha önce de olduğu gibi kendi duruşunu bozmamalı, Ukrayna’nın çatışmayı uluslararası zemine taşıma ve Rusya’nın uygunsuz eylemleri şeklinde sunma girişimleriyse dikkate alınmamalıdır. Ukrayna’nın yeni yönetiminin, seleflerinin yaptıklarının yanlış olduğunu kabul edip sorunları bu durumda uygulanabilecek hukuk normları çerçevesinde çözmeye çalışması daha mantıklı olur” ifadelerini kullandı.

Kerç Boğazı'nda yaşanan olayın kendi yetki alanında olmadığı için ITLOS’un kararını hukuka aykırı olarak nitelendiren Kosaçev, söz konusu olayın Rusya ve Ukrayna’nın arasında bir mesele olduğunu ve Kiev’in, diğer tarafın sınırını ihlal etmeye çalışarak kaba bir provokasyon yaptığını vurguladı.

Kosaçev, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin imzalanması ve onaylanması sırasında hem Rusya hem de Ukrayna tarafından yapılan beyanların, sözleşmede öngörülen prosedürlerin Kerç Boğazı olayının çözümü için uygulanmasını imkansız kıldığına dikkat çekti.

KERÇ BOĞAZI'NDA NELER YAŞANDI?

Geçen yıl Ukrayna'ya ait 3 askeri geminin 25 Kasım sabahı Rus karasularına girip, hiçbir çağrıya uymadan Kerç Boğazı'na doğru ilerlemesi nedeniyle Rusya, o bölgedeki birliklerini alarma geçirmişti. Moskova ayrıca, Kerç Boğazı'ndaki Kırım Köprüsü'nün altına bir tanker yerleştirip güvenlik nedeniyle buradaki trafiği bir süre için durdurmuştu.

Rus sınır muhafızları sınırı ihlal eden Ukraynalı denizcileri durdurmak için silah kullanmak zorunda kalmıştı. El konulan gemilerde 2'si Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) personeli toplam 24 Ukraynalı denizci gözaltına alınmış, ardından Rus ulusal sınırını ihlal ettikleri gerekçesiyle mahkeme kararıyla tutuklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kerç boğazında olanların Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko tarafından mart ayındaki Ukrayna devlet başkanı seçimleri öncesinde yapılmış bir provokasyon olduğunu açıklamıştı.