Rus uzman buzkıran gemisi Ural’ın suya indirilmesini yorumladı: Tüm dünya için pozitif bir sinyal

Rus uzman Mihail Nenaşev, yeni nükleer buzkıran gemisi Ural'ın suya indirilmesinin, Rusya’nın Kuzey Deniz Yolu'nu küresel denizcilik ana hattı haline getirme kabiliyetini ortaya koyduğu için büyük bir jeopolitik önemi olduğunu vurguladı.

Rusya Filosunu Destekleme Hareketi Başkanı Mihail Nenaşev, Sputnik’e verdiği demeçte Rusya’nın Proje 22220 kapsamında üretilen yeni nükleer buzkıran gemisi Ural'ın suya indirilmesinin büyük bir jeopolitik önemi olduğunun altını çizdi.

© Fotoğraf : Birleşik Gemi İnşaatı Şirketi (OSK) Rusya, yeni nükleer buzkıran gemisi Ural'ı suya indirdi

Rusya Filosunu Destekleme Hareketi adına Birleşik Gemi İnşaat Şirketi’ni ve efsanevi Baltık Fabrikası camiasını kutlayan Nenaşev, Ural nükleer buzkıran gemisinin suya indirilmesinin jeopolitik önemine vurgu yaptı.

“Bugünkü etkinliği sadece ülkemiz değil, Arktik Bölgesi’nde Rusya ile rekabet etmeye aday olan dünya ülkeleri de dikkatle takip ediyor. Bu nedenle bu etkinlik sadece ulusal olmakla kalmayıp, jeopolitik bir önem de taşıyor” diyen Nenaşev, Ural’ın suya indirilmesinin tüm dünya için pozitif bir sinyal olduğunu, zira genişleyen buzkıran filosuyla Kuzey Deniz Yolu'nun küresel bir denizcilik ana hattı haline geleceğini kaydetti.

Etkinliğin bir başka özelliğinin nükleer buzkıran gemileri için yeni kadroların yetiştirilmesi olduğuna dikkat çeken Nenaşev, “Ural’ın son teknoloji ürünü ekipmanlarla donatılmış olması, gemide çalışmak üzere yeni uzman kadroların yetiştirilmesini de teşvik ediyor” ifadelerini kullandı.

İnşasına su üzerinde devam edilecek Ural'ın 2022 yılında Rusya Donanması'na teslim edilmesi bekleniyor.

© Sputnik / Anatoly Medved 'Sibir' nükleer buzkıran gemisi suya indirildi 8

Baltık Tersanesi, daha önce Proje 22220 kapsamında Arktika adlı buzkıran gemisini inşa etmiş ve Sibirya adlı buzkıran gemisinin inşasına başlamıştı. Ural, bu projedeki üçüncü gemi olurken iki buzkıran gemisi daha üretmeyi planlayan Rusya'nın 2019 içinde bunlara ilişkin sözleşmeleri imzalaması bekleniyor.

Proje 22220 kapsamında üretilen nükleer buzkıran gemileri dünyanın en büyük ve en güçlü gemileri olacak ve Rusya’nın Arktik Bölge’deki liderliğini sağlayacak. Uzunlukları 173.3 metre, enleri 34 metre, ağırlıkları ise 33.5 bin ton olan gemiler, Kuzey Kutup bölgesinin ağır koşullarında 3 metreye kadar kalınlığındaki buz kütlelerini kırarak, Yamal, Gıdansk yarımadalarında ve Karsk Denizi’nin kıta sahanlığında çıkarılan hidrokarbon kaynaklarını Asya-Pasifik pazarlarına taşıyan diğer gemilerin geçişini sağlayacak.