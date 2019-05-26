Rus Donanması’ndan Barents Denizi’nde hava savunması tatbikatı

Rus Kuzey Filosu’na bağlı 3 geminin Kuzey Buz Denizi'nin Norveç ve Rusya arasındaki bölümünü oluşturan Barents Denizi'nde hava savunması tatbikatı yaptıkları bildirildi.

© Sputnik / Aleksey Malgavko Rusya, Starıy Oskol denizaltısı ile Karadeniz’de tatbikat yapacak

Kuzey Filosu basın dairesinden yapılan açıklamada, filoya bağlı Mareşal Ustinov füze kruvazörü ile Yunga ve Brest hafif anti denizaltı gemilerinin Barents Denizi'nde hava savunması tatbikatı gerçekleştirdikleri kaydedildi.

Tatbikat senaryosuna göre göreceli düşmanın çeşitli irtifalardan ve yönlerden hava saldırı silahlarıyla Kuzey Filo’nun gemi grubuna saldırdığı belirtilen açıklamada, “Gemilerdeki muharebe birimleri, Su-24 cephe bombardıman uçağının bıraktığı paraşütlü hedeflere füze ve topçu atışları icra etti” ifadeleri kullanıldı.

Tatbikatta ayrıca yoğun gemi trafiği bölgesinde takım halinde manevra yapma taktiklerinin ve savunmasız gemileri sabotaja karşı koruma eylemlerinin de icra edildiği vurgulandı.